「我的女神太強大！」萬人摸黑完成媽祖潦溪　中部雷雨彈始開炸

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濁水溪是台灣最長、河床最寬的河川，南瑤宮過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的俗諺，今年適逢3年一次的「三媽年」，開基媽祖神尊相隔百年之後再度出巡，成為今年潦溪的最大特色。
彰化媽潦溪活動昨（29）日晚在濁水溪南岸啟程，彰化、雲林兩岸的在地宮廟須先「做水路」，沿著溪床整理出一條較安全的路，插上LED燈、旗幟標示指引。晚間7時雲林縣莿桐鄉饒平村廣興宮遵行古例與宗教儀式，先於濁水溪畔「祭溪」，接著開基媽祖領著南瑤宮進香隊伍與上萬名信眾，浩浩蕩蕩朝濁水溪河床出發，展開獨特的「進香潦溪」之旅。
潦溪沿途必須撒「買路金」，向濁水溪裡的「好兄弟們」買水路，直到今天凌晨陸續完成壯舉。進香活動主委、彰化市長林世賢說，潦溪有渡化受困無形靈體、為芸芸眾生淨化心靈的意義，全程5至7公里、需時5小時，完成後可以拿到專屬的潦溪證書，迎接福氣與財運。
雖然主辦單位事前做好安全措施，發給參與者照明燈、沿途也有指引，但第一次參與的民眾仍掩不住興奮忐忑，不知前方是否會經過深水區。不過大部份捲起褲管的信徒，凌晨上岸時僅濕到大腿部位。
正當眾人開心完成壯舉，中部地區清晨5、6點突然下起雨，伴隨雷聲隆隆，這場雨越下越大，滋潤了進香路線沿途的農作物，上午9點才慢慢停歇。彰化媽潦溪舉辦時間都是枯水季，昨天的「水路」更因長時間沒下雨特別好走，但完成萬人潦溪後才幾小時，溪水便上漲，活動若晚一天舉行，恐怕得宣佈因天候取消，信徒們不禁喊「太神啦！媽祖連時間都算得好準」。