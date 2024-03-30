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台南正生公園地下停車場　3/31優先開放地下一樓停車空間

▲台南正生公園地下停車場明天優先開放地下一樓停車空間，市長黃偉哲也要求交通局加快後續的完工腳步，讓正生公園儘快全面開放啟用。(圖／台南市政府)
▲台南正生公園地下停車場明天優先開放地下一樓停車空間，市長黃偉哲也要求交通局加快後續的完工腳步，讓正生公園儘快全面開放啟用。(圖／台南市政府)

記者郭俊暉／台南報導

台南市民引頸期盼的中西區正生公園(體三)地下停車場，將於明(31)日上午8時優先開放地下一樓262格汽車格位供民眾使用，以緩解清明連假期間迫切的停車需求，至4月底前提供試營運免費停車，5月1日起開始實施停車收費。市長黃偉哲也要求交通局加快後續的完工腳步，讓正生公園儘快全面開放啟用。

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▲台南西區正生公園(體三)地下停車場綠能停車格。(圖／台南市政府)
▲台南西區正生公園(體三)地下停車場綠能停車格。(圖／台南市政府)
交通局後續將督促廠商加速改善地下二樓停車設施驗收缺失及完成地面層共融式公園各項設施，預計於5月底全面開放市民使用，交通局表示，正生公園(體三)地下停車場係繼西門健康立體停車場、水萍塭地下停車場後，第3座開放使用的前瞻立體停車場。

▲台南西區正生公園(體三)地下停車場，將於明(31)日上午8時優先開放地下一樓262格汽車格位供民眾使用
▲台南西區正生公園(體三)地下停車場，將於明(31)日上午8時優先開放地下一樓262格汽車格位供民眾使用
市長黃偉哲表示，台南市政府積極規劃擴大停車供給，中央核定11座前瞻立體停車場新建工程經費補助，刻正如火如荼執行工程中，立體停車場遍布6個行政區，預計於116年全數完成後，可提供3,328席小客車與1,926席機車停車空間。

黃偉哲也指出，正生公園(體三)地下停車場是一處結合運動公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華市政中心及台南市議會，公園係以曾為嘉農棒球隊第一代主戰球員的台南子弟蘇正生先生為名，以紀念他對台灣早期棒球光輝時代的貢獻。

交通局長王銘德表示，為因應地面層公園部分工項尚在施作，僅優先開放中華西路二段車行出入口(2進1出)供車輛進出，停車場內行人出入口僅優先開放A區無障礙電梯及樓梯，出場後前往中華西路二段方向(可前往台南市議會、永華市政中心、永華國民運動中心)。

另地下二樓315格停車設施及地面層共融式公園景觀植栽與各項設施，預計於5月底整體完成後全面開放市民使用，同時將再一併開放美學街汽車出入口及停車場內B、C、D區行人出入口。

正生公園(體三)地下停車場未來將成為兼具停車及綠地公園休憩與遊戲功能的地下停車場，後續亦將由專業營運業者導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，進而提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便捷的停車環境。

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