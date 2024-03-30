台南正生公園地下停車場　3/31優先開放地下一樓停車空間

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市長黃偉哲表示，台南市政府積極規劃擴大停車供給，中央核定11座前瞻立體停車場新建工程經費補助，刻正如火如荼執行工程中，立體停車場遍布6個行政區，預計於116年全數完成後，可提供3,328席小客車與1,926席機車停車空間。
黃偉哲也指出，正生公園(體三)地下停車場是一處結合運動公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華市政中心及台南市議會，公園係以曾為嘉農棒球隊第一代主戰球員的台南子弟蘇正生先生為名，以紀念他對台灣早期棒球光輝時代的貢獻。
交通局長王銘德表示，為因應地面層公園部分工項尚在施作，僅優先開放中華西路二段車行出入口(2進1出)供車輛進出，停車場內行人出入口僅優先開放A區無障礙電梯及樓梯，出場後前往中華西路二段方向(可前往台南市議會、永華市政中心、永華國民運動中心)。
另地下二樓315格停車設施及地面層共融式公園景觀植栽與各項設施，預計於5月底整體完成後全面開放市民使用，同時將再一併開放美學街汽車出入口及停車場內B、C、D區行人出入口。
正生公園(體三)地下停車場未來將成為兼具停車及綠地公園休憩與遊戲功能的地下停車場，後續亦將由專業營運業者導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，進而提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便捷的停車環境。