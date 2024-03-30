發票終於中獎！幸運兒哭「1原因」獎金全掰了　領獎隱藏規則曝光

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近日一名網友在Dcard上發文，他表示這期發票中了1000元，卻沒有辦法兌獎，原因是他在電商平台結帳時，使用電商幣全額折抵，要開立發票證明才發現該筆訂單為0元，因此無法兌獎，只能忍痛和1000元擦身而過，「大家真的要注意，0元的發票是無法兌獎的，以後可以折抵現金的不要全折抵，留個1元也好，才不會像我這麼漚」。
貼文曝光後，不少人吃驚直呼，「長知識了，謝謝勇者」、「天啊真的不知道會有這種事」、「我也是在便利商店打工後才知道這件事情！要是中獎真的會超後悔」。也有苦主現身留言，「0元發票中4000塊的路過，當下真的五雷轟頂」。
發票領獎隱藏規則
事實上，發票隱藏領獎規則不少，根據《統一發票給獎辦法》第11條規定，發票上無金或金額載明為零或負數者，並不適用統一發票給獎的規定。另買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，也不適用。
此外，財政部賦稅署長宋秀玲曾向《NOWnews今日新聞》透露，若發票被檢查出是「非常規」交易或付款方式而中獎，像是有些人原本是1筆交易，卻拆成很多筆且發票連號等，之前也有人買垃圾袋拆很多筆交易，或是買飲料30元，卻故意拆很多筆取得多張發票等，就有可能會被取消領獎資格。
統一發票113年1-2月期獎號
📍特別獎：16620962
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📍特獎：50008017
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📍頭獎：73705743、90315047、10604429
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。