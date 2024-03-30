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此「米」非彼米！農糧署：米酵菌酸與米無直接相關、國產米安心吃

▲農糧署表示，米酵菌酸為Bongkrekic Acid中文譯名，名稱與「米」無直接相關，民眾可安心吃國產米。(示意圖/Pexels)
▲農糧署表示，米酵菌酸為Bongkrekic Acid中文譯名，名稱與「米」無直接相關，民眾可安心吃國產米。(示意圖/Pexels)

記者李琦瑋／台北報導

寶林茶室食物中毒案驗出罕見「米酵菌酸」，有些民眾誤以為和米有關，農糧署今（30）日在臉書上解惑，米酵菌酸僅為Bongkrekic Acid的中譯名，其名稱與「米」並無直接相關，國產米可以安心吃。

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北市信義區寶林茶室A13分店日前發生食物中毒案件，已經造成2死，衛福部昨天召開記者會表示，8例較重症個案包括死者，通通檢驗出「米酵菌酸」陽性，確認該起中毒事件，是由「米酵菌酸」所引起。

衛福部疾管署今天上午10點公布最新統計個案，再增加4例，皆為輕症、返家休養，目前累計達25例，其中2死、5住加護病房、1位住在一般病房、17位已返家休息。

不少民眾以為「米酵菌酸」和米有關。農糧署特別在臉書粉專發文解釋，此「米」非彼米，米酵菌酸僅為Bongkrekic Acid的中譯名，其名稱與「米」並無直接相關。

農糧署說，國內每年稻米產量約140萬公噸，稻榖收穫後由糧食業者碾製加工為白米或糙米，包裝於市場銷售，加工過程未經發酵，且市售食米多數於收穫後半年內售罄，並無保存過久致病菌污染之虞。

農糧署提到，以米為主成分或純米製成之粿條、米粉等產品夾起來照光不會呈現透明，不經過發酵步驟，製程單純，所含米蛋白質消化吸收率高，外包裝標示的成分欄，米原料排在愈前面表示在所有成分中含量愈高。

農糧署建議消費者及餐飲業者選購取得產銷履歷、CAS及有機驗證的包裝食米，以及純米或以米為主要成分製作、具有產銷履歷或有機驗證、無過度添加物之米粉、粿條、米穀粉等產品，可降低致病風險，放心吃米食。

另外，有傳出木耳處理不當，也可能產生米酵菌酸。農糧署表示，國產木耳9成以上以濕木耳銷售，與進口乾木耳明顯區隔，建議消費者可選購濕木耳並趁鮮享用。如需冷藏，先將上面的水分充分擦乾，再密封冷藏，可保存3至7天；也可直接冷凍。

農糧署提到，木耳有「素中之葷，菜中之肉」的美名，具有飽足感又熱量低，具水溶性膳食纖維，以及豐富的多醣體、礦物質、蛋白質。目前產銷履歷驗證共8家計6.97公頃、有機驗證面積132公頃，請消費者多加選購國產生鮮木耳，安心享用在地養生保健好食材。

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