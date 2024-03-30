此「米」非彼米！農糧署：米酵菌酸與米無直接相關、國產米安心吃

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衛福部疾管署今天上午10點公布最新統計個案，再增加4例，皆為輕症、返家休養，目前累計達25例，其中2死、5住加護病房、1位住在一般病房、17位已返家休息。
不少民眾以為「米酵菌酸」和米有關。農糧署特別在臉書粉專發文解釋，此「米」非彼米，米酵菌酸僅為Bongkrekic Acid的中譯名，其名稱與「米」並無直接相關。
農糧署說，國內每年稻米產量約140萬公噸，稻榖收穫後由糧食業者碾製加工為白米或糙米，包裝於市場銷售，加工過程未經發酵，且市售食米多數於收穫後半年內售罄，並無保存過久致病菌污染之虞。
農糧署提到，以米為主成分或純米製成之粿條、米粉等產品夾起來照光不會呈現透明，不經過發酵步驟，製程單純，所含米蛋白質消化吸收率高，外包裝標示的成分欄，米原料排在愈前面表示在所有成分中含量愈高。
農糧署建議消費者及餐飲業者選購取得產銷履歷、CAS及有機驗證的包裝食米，以及純米或以米為主要成分製作、具有產銷履歷或有機驗證、無過度添加物之米粉、粿條、米穀粉等產品，可降低致病風險，放心吃米食。
另外，有傳出木耳處理不當，也可能產生米酵菌酸。農糧署表示，國產木耳9成以上以濕木耳銷售，與進口乾木耳明顯區隔，建議消費者可選購濕木耳並趁鮮享用。如需冷藏，先將上面的水分充分擦乾，再密封冷藏，可保存3至7天；也可直接冷凍。
農糧署提到，木耳有「素中之葷，菜中之肉」的美名，具有飽足感又熱量低，具水溶性膳食纖維，以及豐富的多醣體、礦物質、蛋白質。目前產銷履歷驗證共8家計6.97公頃、有機驗證面積132公頃，請消費者多加選購國產生鮮木耳，安心享用在地養生保健好食材。
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