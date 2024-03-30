林襄穿味全龍戰袍！氣場太強連日媒都淪陷 激讚「最正小龍女」
前「樂天尤物」林襄日前正式宣布跳槽味全龍啦啦隊，中華職棒35周年球季今（30）日在大巨蛋舉行開幕賽，林襄傍晚將和前隊友於球場上強碰，勢必成為髮香區的「嬌點」，本人昨（29）日在IG釋出穿小龍女制服的形象照，不僅短時間湧入超過4萬人按讚，日本媒體也特地撰文報導，封林襄是「最正小龍女」。
記者楊穎軒／綜合報導
林襄公開萬中選一的小龍女棚拍個人照，她綁高馬尾、公主頭瀏海髮型，繫上味全龍代表色紅色髮帶，無領短袖上衣搭配激短熱褲，露出纖細雙臂，一對白滑玉腿交叉擺放，精緻五官、無懈可擊的身材讓人難以移開目光，啦啦隊一姐氣勢藏不住，林襄寫下：「𝗛𝗲𝗹𝗹𝗼我是𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻 𝗕𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗲𝘀林襄！中華職棒35年，請多指教，明日見！」
貼文一發布，男女襄民（粉絲暱稱）輪番盛讚：「襄氣洋溢」、「味全初登板加油哇～妳是最棒最好的」、「襄...好美」、「小龍女襄襄準備登場」、「我該看富邦兄弟還是味全」、「30來襄慧（李多慧）！」有人提醒近來暴瘦的她多吃點飯，前隊友筠熹、巫苡萱也留言打氣，足見姐妹間的好感情不變。
而林襄原本在日本就小有名氣，該張味全龍制服照今天登上《體育報知》新聞版面，日媒以「台灣超人氣啦啦隊女神」、「最正小龍女」稱呼林襄，再次見證她在海外的高知名度。
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