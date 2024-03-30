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啦啦隊年收入50萬起跳！YouTuber見交通工具嚇到：比球員的還要好

▲美女啦啦隊經紀人豆芽表示，女孩年收入至少都有50萬，沒想到YouTuber羅國禎在一旁爆料，有些啦啦隊女孩開的車，比球員德還要好。（圖／示意圖，短今臉書）
▲美女啦啦隊經紀人豆芽表示，女孩年收入至少都有50萬，沒想到YouTuber羅國禎在一旁爆料，有些啦啦隊女孩開的車，比球員德還要好。（圖／示意圖，短今臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣的啦啦隊文化揚名國際，更成為許多女孩的夢幻職業、轉戰演藝圈的跳板。為此，擁有豐富資歷的啦啦隊經紀人豆芽（林裕庭），近日就在網路節目上表示，現在的啦啦隊年薪至少超過50萬。怎料，一旁的主持人羅國禎竟爆料，有些啦啦隊開的車「比球員的還要好」，讓他相當驚訝。

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知名棒球YouTube節目《WeAre》昨日直播談論2024的啦啦隊戰力分析，並請來資歷豐富的啦啦隊女神豆芽一同剖析，也分享了許多女孩私下可愛又善良的一面。

▲啦啦隊經紀人豆芽（右）表示，女孩年收入至少都有50萬以上，一旁的主持人羅國禎則爆料，曾看到幾位啦啦隊開的車「比球員還要好。」（圖/《WeAre》YouTube)
▲啦啦隊經紀人豆芽（右）表示，女孩年收入至少都有50萬以上，一旁的主持人羅國禎也爆料幾位啦啦隊開的車很頂，甚至比球員的還要好。（圖／《WeAre》YouTube)
就有網友提問有關啦啦隊收入部分，豆芽則直言，啦啦隊的年薪至少都有超過50萬台幣 ，「不然幹嘛跳啦啦隊？」除了場次費，還包括業配、代言、以及直播刷禮物等費用。豆芽還強調「親和力」對啦啦隊來說非常重要。

結果主持人羅國禎在一旁笑著透露，幾次看到啦啦隊女孩開車，「（規格）開得比球員還要好」，而且車上都還有位置，認為未來啦啦隊的地位會慢慢提升，「滿明顯的，啦啦隊那幾台滿頂的，至少我可以感覺到，她們年收入不錯」，接著便開玩笑地拿嗩吶跳舞，致敬近期爆紅的台鋼啦啦隊一粒。

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