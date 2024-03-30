被拱「卓院長」！卓榮泰否認獲徵詢 坦言「賴問過很多問題」
總統當選人賴清德將在520上任，各界關注內閣動態，外傳總統府秘書長林佳龍、文化部前部長鄭麗君與民進黨前主席卓榮泰與屏東縣前縣長潘孟安，皆有望接任閣揆。《NOWnew今日新聞》日前報導卓榮泰曾在同鄉會餐敘被眾人拱叫「卓院長」，卓榮泰今（30）日受訪表示，應該是有人看到後面其他醫院的院長，另被問及是否有被徵詢，提及自己某幾個公開場合有跟賴清德見面，坦言賴有問過很多問題，就是沒有問到院長。
記者陳威叡／台北報導
外界關注賴清德閣揆人事，《NOWnew今日新聞》日前報導指出，卓榮泰近期出席春酒餐敘，與會包括黨內要角、國策顧問、部會次長與地方賢士，眾人一見到卓榮泰拱喊「卓院長」，卓則笑回「練肖話」。
對此卓榮泰回應表示，沒有被拱，當時雲林同鄉會的鄉親應該是看到後方有其他醫院的院長，「在叫別人不是叫我」。媒體追問是否跟賴清德見面，卓榮泰說僅在某幾個公開場合見過面。
對於外傳卓榮泰出任行政院長呼聲高，他表示，大家很關心未來政府的人事問題，總統當選人賴清德目前非常謹慎處理，在沒有決定對外公開之前，沒有人可以在這個時候對人事做多做揣測。
至於是否曾獲徵詢，卓榮泰說，賴清德問過他很多其他問題，就是沒有問到院長。最後媒體打趣稱「下次見面是否該稱呼卓院長？」卓榮泰則回應，那可能會很久以後才見面。