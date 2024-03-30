恐怖情人不爽分手！拿菜刀挾持前女友 女警「空手奪刀」制伏莽男
52歲的連姓男子與54歲女友交往多年，因不甘被女方分手，曾多次前往女方位於新北市三峽區住處鬧事，本月27日晚間，連男以「要自殺」為由誘出女方見面，卻持菜刀限制女方行動自由，直到隔天清晨，女方趁隙逃脫，連男持菜刀一路尾隨，警方獲報後趕抵，女警將連男手中菜刀奪下，並噴灑辣椒水將其制伏，帶回警局訊後移送法辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，連男今年初與女友分手，事後連男心有不甘，連續3個多月前往女方位於三峽區住處大鬧，除了在社區外大吼大叫，甚至持利刃語出恐嚇，讓社區住戶不堪其擾。本月27日晚間，連男又持菜刀前往，並以「自殺」為由誘出女方見面，等到女方出現後，連男隨即持刀挾持女方，押往文化路350號附近空地。
連男除限制女方人身自由，還以菜刀刀背敲打女方臉部及四肢，直到28日清晨7時許，女方見連男打瞌睡趁隙逃脫，連男發現後一路尾隨，雙方在大街上追逐拉扯，路過民眾見狀急忙報警處理。三峽警方獲報後趕抵，見連男持菜刀抵住女方頸部，還不斷揮刀大吼要員警退後，一名女警見狀立即衝上前，徒手壓住連男握菜刀的手，另一名員警及其他支援警力，則噴灑辣椒水制伏連男，將其上銬帶回。
連男落網後坦承犯行，訊後依殺人未遂、妨害自由、傷害及妨害公務等罪，移送地檢署偵辦，警方並協助女方，向法院聲請緊急保護令，連男經檢方複訊後，向法院聲押獲准。
※【NOWnews 今日新聞
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