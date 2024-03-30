清明連假中部賞花全攻略 平地的花旗木美得像阿里山鐵道櫻花
清明連假即將到來，民眾正開心規劃旅遊行程，交通部觀光署參山國家風景區管理處建議，中部地區春暖花開氣候宜人，非常適合全家大小出遊！苗栗縣南庄有「2024南庄花卉節」；台中環山部落紫藤花爆開，梨山地區杜鵑花、紫藤花爭相綻放；彰化二水的花旗木美得像阿里山鐵道櫻花，員林的蜀葵花、田中的九重葛、花壇的金針花、社頭杜鵑花都很適合平地單車漫遊。
記者顏幸如／綜合報導
由參山處主辦的「2024南庄花卉節」今（30）日起共有5組花卉主題裝置藝術，分布於南庄遊客中心、南庄百年郵局與南江水岸公園等地。周遭布置有繡球花、蝴蝶蘭、繁星花、迷迭香、瑪格麗特、英國薰衣草等多達17個品種、7千株精緻花卉。在南庄的泰雅和賽夏族部落都有裝置展出，鄰近的峨眉湖邊開滿黃花風鈴木，湖色春光適合單車騎遊。
台中市的梨山地區瀰漫百花盛開的氣息，連空氣都是香的！包括梨山賓館夜櫻、雪松；環山部落和櫻緣丘的紫藤花爆開，既優雅又美麗；福壽山桃花、李花也盛開中。
彰化縣以平地賞花為主，二水鄉自行車道旁的花旗木進入開花期，花道緊鄰台鐵集集線，猶如阿里山鐵道櫻花情景，民眾可以騎上單車，串接二水八堡圳及鐵道自行車道或社頭。
「全台最美九重葛廊道」就在彰化田中與北斗交接處，綿延300公尺的七彩九重葛廊道，能捕捉到桃紅、粉白、橘黃充滿層次的繽紛感，目前社頭開滿杜鵑花、員林盛開蜀葵花、花壇虎山巖金針花今年有點小遲到，預計在4月中旬迎來今年第一波金黃花海，可以騎單車、踏青、賞百花、品嘗在地美食，都很適合親子遊。