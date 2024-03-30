工具人Cabrera單場鐵支！Stanton敲首轟　洋基7:1勝太空人收2連勝

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本場比賽太空人推派Christian Javier先發，他表現相當優異，主投6局僅被敲出4支安打，飆出6次三振，出現1次保送，繳出6局無失分的優質先發，退場時仍是勝投候選人。至於洋基則是派出左投Carlos Rodon上陣，Rodon今日主投4.1局，共用了87球，其中有54球是好球，被敲出5支安打，送出4次三振，出現3次保送，失掉1分。
第七局太空人隊換上Tayler Scott上場接替投球，這也是他連續2天登板，或許是疲勞關係，Tayler Scott今日的表現相當不理想，他先是被洋基隊開季狀況相當出色的工具人Oswaldo Cabrera敲出安打追平比分，後續又讓Juan Soto在滿壘時選到保送，洋基2：1逆轉，總計Scott僅解決一個人次，並送出2次四壞失掉2分後就退場，賽後他的防禦率來到了13.50。
8局上洋基更靠著太空人單局的2次失誤，一口氣灌進4分大局，8局打完之後，洋基已取得6：1領先。9局上輪到「怪力男」Giancarlo Stanton打擊，他鎖定一顆紅中曲球，一棒扛出左、中外野方向陽春砲，本季首轟出爐，持續幫條紋大軍追究分數，終場洋基就以7：1獲勝。
本場比賽洋基工具人Oswaldo Cabrera單場5打數4安打，新同學Juan Soto也繳出猛打賞，先發9棒僅開路先鋒Gleyber Torres和當家重砲「法官」Aaron Judge沒有敲出安打，Aaron Judge這2場比賽打擊狀況低迷，本場更是5打數0安打，打擊率目前下探至0.111。
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