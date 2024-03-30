青峰抵制兒歌《蘑菇濃湯》！怒揭黑心內幕　轟「道貌岸然有夠噁」

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去吳青峰也鮮少談及關於林暐哲相關的話題，他在昨晚罕見動怒發文，針對近期爆紅的兒歌〈蘑菇濃湯〉喊出抵制，原因是：「就像黑心商人提供的黑心食品，當然你要吃也是你家的事，但通常你知道是黑心食品，你不會說其實不難吃就繼續吃，音樂也是，靈魂的毒不輸食物的毒。」更直接表示是「毒菇」、「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心」。
鋼琴老師Youtuber「我是江老師」也在社群媒體上表態，提到不聽這首歌，青峰看到後轉發「我是江老師」的貼文回應：「我也絕對不聽，這個人對我和我團員我媽媽作出這些事，至今仍不覺得自己有任何問題也無法負責，這種人做出的音樂我不會讓身邊的孩子聽，我是一定抵制到底的。」而林暐哲所創立的兒童音樂公司官方YT的簡介寫著「為了孩子」，與吳青峰指出的「小孩跟家長的錢最好賺」，看起來極為諷刺。
吳青峰與林暐哲是在2018年拆夥、終止合約，但詞曲版權有爭議，因此遭林暐哲提告違反著作權，「蘇打綠」的商標版權也跟著無法繼續使用，讓蘇打綠只能以「魚丁糸」在樂壇活動，直到2021年時，林暐哲終於不再對吳青峰提出上訴，也撤銷對蘇打綠團員馨儀的訴訟，隔年5月30日，林暐哲宣布放棄蘇打綠商標所有權，蘇打綠正式取回商標，並繼續以「蘇打綠」回歸樂壇。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道