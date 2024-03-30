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青峰抵制兒歌《蘑菇濃湯》！怒揭黑心內幕　轟「道貌岸然有夠噁」

▲青峰發文抵制兒歌〈蘑菇濃湯〉，怒揭黑心內幕。（圖／翻攝吳青峰臉書）
▲青峰發文抵制兒歌〈蘑菇濃湯〉，怒揭黑心內幕。（圖／翻攝吳青峰臉書）

記者吳雨婕／綜合報導

兒歌〈蘑菇濃湯〉近日在IG Reels上爆紅，而該歌曲出自林暐哲成立的音樂公司，歌手吳青峰於昨（29）日晚間發文認為這首兒歌是「毒菇」，更直言：「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心」，表示一定會抵制這首歌。

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林暐哲與吳青峰過去有著好交情，但隨著吳青峰所屬樂團蘇打綠商標官司，兩人的情誼早已蕩然無存，這起侵權官司纏鬥3年，直到2022年林暐哲才放棄蘇打綠的商標所有權，雖然官司已了，但雙方關係卻回不去了。

過去吳青峰也鮮少談及關於林暐哲相關的話題，他在昨晚罕見動怒發文，針對近期爆紅的兒歌〈蘑菇濃湯〉喊出抵制，原因是：「就像黑心商人提供的黑心食品，當然你要吃也是你家的事，但通常你知道是黑心食品，你不會說其實不難吃就繼續吃，音樂也是，靈魂的毒不輸食物的毒。」更直接表示是「毒菇」、「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心」。

▲青峰在IG上發文抵制兒歌〈蘑菇濃湯〉。（圖／翻攝吳青峰IG）
▲▼青峰在IG上發文抵制兒歌〈蘑菇濃湯〉。（圖／翻攝吳青峰IG）
▲青峰在IG上發文抵制兒歌〈蘑菇濃湯〉。（圖／翻攝吳青峰IG）
 
鋼琴老師Youtuber「我是江老師」也在社群媒體上表態，提到不聽這首歌，青峰看到後轉發「我是江老師」的貼文回應：「我也絕對不聽，這個人對我和我團員我媽媽作出這些事，至今仍不覺得自己有任何問題也無法負責，這種人做出的音樂我不會讓身邊的孩子聽，我是一定抵制到底的。」而林暐哲所創立的兒童音樂公司官方YT的簡介寫著「為了孩子」，與吳青峰指出的「小孩跟家長的錢最好賺」，看起來極為諷刺。

吳青峰與林暐哲是在2018年拆夥、終止合約，但詞曲版權有爭議，因此遭林暐哲提告違反著作權，「蘇打綠」的商標版權也跟著無法繼續使用，讓蘇打綠只能以「魚丁糸」在樂壇活動，直到2021年時，林暐哲終於不再對吳青峰提出上訴，也撤銷對蘇打綠團員馨儀的訴訟，隔年5月30日，林暐哲宣布放棄蘇打綠商標所有權，蘇打綠正式取回商標，並繼續以「蘇打綠」回歸樂壇。



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