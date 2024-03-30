7所高中校務系統被駭！全教總憂影響學習歷程檔案、盼強化資安

我是廣告 請繼續往下閱讀
國教署昨天表示，初步清查發現，駭客是透過某校系統漏洞，入侵主機，成功執行惡意程式，進而竊取該所學校帳號密碼，並以該組帳號密碼，成功登入其他6所使用亞昕公司之高級中等學校校務行政系統學校，並竊取該等學校學生個人資料；經初步鑑識，發現僅有遭到外部下載學生個資操作動作，並未發現新增、刪除等操作行為。
另有關於各該學校校務行政系統的學生學習歷程檔案，國教署說明，依據目前鑑識狀況，並未發現被竄改、刪除的軌跡，但為確保學生權益，須審慎確認校內學生學習歷程檔案的保全，國教署已組成專業小組啟動與亞昕公司簽約的26校的學生學習歷程檔案資料之正確性核對，持續進行LOG檢視及資料比對作業，預計於今年4月8日前完成清查。
全教總指出，亞昕公司將事件歸責於學校防火牆，並要求學校客戶加強資安防護，正暴露學校校務行政系統防駭能力的不足，不僅學生及家長個資被盜，還可能影響學生學習歷程檔案的資料安全。
全教總理事長侯俊良表示，本學期此刻，除高三學生正準備申請或推甄的備審資料外，1、2年級也透過校務系統按期程上傳學檔資料，倘若學校系統資安出現漏洞，將影響使用學檔學生的權益。
侯俊良呼籲教育部記取上次文心機房學檔事件的教訓，除向警政機關備案，協助學校清查學檔資料外，也應積極協助學校，挹注經費改善校務行政系統設施，強化資安防護；其次，他提醒教育部，私校面臨列為專輔或已準備退場，既有校務行政系統的維運與資安防護，教育部應善盡監督之職，保障學生個資安全，責無旁貸。