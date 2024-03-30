金曲歌后11歲愛女「甄選上舞者」！將首次登上台北小巨蛋
47歲台語金曲歌后李愛綺2008年嫁給美籍老公Duke，婚後育有一對子女。11歲女兒「Mia」熱衷跳舞並且接受舞蹈培訓多年，日前她參加韓星台灣演唱會舞者甄選，如今確定獲選，將登上台北小巨蛋演出，讓媽媽李愛綺笑說自己比女兒還開心，「剛好她3月21日生日，就成了她11歲的最棒生日禮物」。
記者薛羽彤／綜合報導
據《TVBS新聞網》報導，韓方透過台灣的舞蹈學院進行小舞者徵選，李愛綺女兒從40多人中脫穎而出，順利通過二次徵選。得知入選當下李愛綺比女兒還開心，覺得她的努力終於被看見，「Mia很用心在跳舞上，她不是那種非常有自信的人，剛好她3月21日生日，就成了她11歲的最棒生日禮物」。
李愛綺表示女兒一直有星夢，身為過來的人她深知演藝圈有多辛苦，所以和爸爸起初持反對意見，「但女兒很堅持、很認真，舞蹈課從不缺席，就連生病很不舒服也去」，甚至連出去玩當天回來，她也堅持要去上舞蹈課，「這麼小就有這個精神，那爸媽都會支持她」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道