李多慧「旗袍紅通通」合體林襄！嬌喊：很可愛 嘟嘴同框隊長小映
南韓啦啦隊女神李多慧今（30）日首度以味全龍小龍女身分站上大巨蛋舞台，與林襄、小映、琪琪等多位夥伴一同亮相，全員都已做好準備，迎接中職第一場大巨蛋開幕戰。披上小龍女旗袍的李多慧，則是非常喜歡全身上下紅通通的制服，一舉一動都非常可愛。有趣的是，在最後大合照部分，原隊長小映與「Captain LEE」李多慧微笑地站在一起，展現彼此的好關係。
記者詹鎰睿／台北報導
對鏡頭敏感度極高的林襄，立刻就發現記者在拍她，她難掩興奮情緒地說，昨天原本12點就上床睡覺，結果弄到凌晨2點才入眠，「我太興奮了！」也很開心棒球季終於到來。談到李多慧，林襄說，今天是以「小龍女」身分第一次碰面，見到昔日的夥伴有種一見如故的感覺。
李多慧也在一旁用中文可愛地說，自己非常喜歡紅色，「這旗袍紅色好漂亮！」同時也大讚小龍女的應援舞非常有力量，最後還不忘嬌喊「啊嗯！」做收尾的語氣，就連女記者都被她逗得滿臉笑容。
最後，李多慧在現場還小小跳了一段自己的新歌〈HUSH〉，更與林襄等小龍女們一同跳舞應援，展現滿滿的活力。值得一提的是，在最後大合照的部分，原隊長小映和李多慧一同站在C位，似乎向外界破除近期發生的「隊長鬧雙胞」一事，也讓人期待兩人接下來的發展。
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