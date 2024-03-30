2024清明節掃墓吉時！供品水果、拜拜流程懶人包　回家前先除穢氣

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命理專家楊登嵙建議，掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。
🟡清明節供品禁忌、水果避開這些
準備先人生前喜歡吃的東西，白色菊花是最適合的，帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜。
鳳梨、香蕉不宜祭拜祖先（台語：亡者一直來），葡萄、龍眼一整串的也不宜，以免一整串不詳發生，但剪開就沒關係，而這些水果雖然不建議拿來祭拜祖先，但祭拜神明卻很好。
清明節掃墓祭祖，建議可以準備，柚子（象徵保佑家人）、柿子（象徵事事如意）、柳丁（象徵生兒添丁）。
🟡土葬掃墓祭拜墓主、后土流程
基本流程：無論是新墳或是舊墳，都要先以鐮刀除去雜草，再將五色紙用小石頭或石塊壓在祖墳上。接著擺上供品，祭拜后土，祭拜完焚燒金紙，或是等祭拜完祖先後一起燒，但要分兩區；祭拜祖先時，全家人一同上香，酒過三巡後才燒金錢，最後將供奉的三杯酒倒在紙錢上，是為「奠酒」。
新墳（三年內）：拜后土需準備：三牲、麵線、紅龜粿、草仔粿、茶水三杯、酒三杯、蠟燭一對、鮮花一對；拜祖先要準備：三牲、飯菜碗（六碗、十碗、十二碗，可準備祖先生前愛吃的菜餚）、茶水三杯、酒三杯、蠟燭一對、鮮花一對、水果、紅龜粿、草仔粿。
舊墳（三年以上）：拜后土準備三牲、麵線、茶水三杯、酒三杯；拜祖墳則準備三牲、雞鴨蛋、水果、紅龜粿、草仔粿、茶水三杯、酒三杯、蠟燭一對和簡單飯菜碗。有些家庭只會準備一份三牲，先拜完后土後再移到祖墳前祭拜。
以上這只是一種通用的原則，依據不同地區以及不同族群、不同家族，祭拜祖先的方式與供品也都會有所不同，例如有些地區會增加子孫們將事先準備好的水煮蛋敲碎，剝開蛋殼在祖墳吃，蛋殼撒在祖墳上，代表「新生」、「蟬蛻」，更是象徵祖先對後輩的庇佑，但有些地區則沒有這個習俗。
🟡清明節禁忌
◾穿著不宜大紅大黑：盡量選擇低彩度、低明度服裝，切忌穿大紅色系衣服，女性可化淡妝；全身黑色系亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，盡量以樸素為主。
◾孕婦不宜掃墓：墓地多在偏僻地方，甚至地形高低起伏，路面顛簸不平，孕婦行動不方便，萬一跌倒就不好，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真的要去，建議可在肚子上包裹紅布。
◾7歲以下不宜掃墓：7歲以下小孩因容易感受到另一個世界的靈魂而被影響，活蹦亂跳容易跌倒受傷，摸東摸西較易感染汙穢不淨的陰氣，不宜掃墓。
◾重症患者不宜掃墓：重病患者，大病初癒或剛結束手術等人，因免疫力低下，元神氣虛，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。
◾經期來不可踩在墓塚之上：女性經期來不可踩在墓塚之上，以免對自己及祖先產生負面影響。
◾禁止嘻笑怒罵、大聲喧嘩：墓地是陰靈的安居之所，故不可嘻笑怒罵、大聲喧嘩，口出穢語，亂跑亂跳，隨處小便，這樣做不單對自己的先人不尊敬，更對附近的靈體構成滋擾。
◾不可褻瀆亡者：對亡者的美醜或墓穴設計品頭論足，會被視為褻瀆，很可能會惹一身麻煩回家。
◾不能踐踏別人墳墓：不能踐踏別人墳墓，若因無通道，必須踩到別人墳墓，盡量要走邊緣，尤其不可踩踏在墓碑前的供桌上，視為大不敬，易招惹亡靈。
◾不宜照相時將其他墳墓拍進畫面：謹慎在先人墓地照相，無論是掃墓者自身合影，還是掃墓者與墓地合影，不宜照相時將別人家的祖先、牌位、墓碑等也入鏡，侵犯到其他人。
◾不宜直呼名字：不要直呼全名，叫綽號或偏名，以免被邪穢干擾。
🟡清明節掃墓回家前記得除穢氣
墓園區較陰，有穢氣，細菌也較多，掃墓結束後進家門前要先到附近公廁洗淨雙手及鞋子上的泥土，回家後也要立刻換衣，千萬不要讓掃墓穿的衣服放過夜，汙染家中好氣場。如果掃墓中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家，掃墓回家後身體不適，要到廟裡求淨符淨身，情況嚴重要請法師處理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。