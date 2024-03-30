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快訊／中職最資深裁判蘇建文將引退！今大巨蛋開幕戰最後一次執法

▲中職最資深裁判蘇建文將引退！今大巨蛋開幕戰最後一次執法。（圖 / NOWnews今日新聞）
▲中職最資深裁判蘇建文將引退！今大巨蛋開幕戰最後一次執法。（圖 / NOWnews今日新聞）

記者吳政紘/台北報導

中職最資深裁判，59歲的資深裁判蘇建文今（30）日傳出將引退消息，蘇建文是目前中職最資深裁判，生涯超過3000場以上執法。蘇建文是在1991年加入中職裁判，1992年開始執法，2019年6月30日達生涯第3000場里程碑，去年10月14日在中信兄弟對富邦悍將之戰擔任一壘審，達成生涯第3300場執法。

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蘇老師棒球裁判實務及規則教室社團也披露此消息：

各位社團的前輩、夥伴們大家好 小鍾在這邊要宣佈一件消息 我們社團的大家長 蘇老師，今天將在台北大巨蛋擔任開幕戰執法裁判，同時也是今年在一軍 的最後一場裁判執法，也就是說，明天開始將不會再看到蘇老師在一軍執法畫面。

蘇老師確定在今年賽季結束後，一軍將正式退休轉戰幕後，協助新生代裁判養成，培養更多 優秀新血投入職棒。 在這邊誠摯的祝福老師，也謝謝老師一路走來始終如一，對於棒球不遺餘力的付出，我們社團也將永續經營，讓更多人可以明白、了解棒球的規則與判例。

收到最新消息，聯盟會幫蘇老師舉辦引退儀式，目前日期未定，待日期訂定後，將於社團向大家宣佈，屆時小鍾也會規劃一日“裁判應援團”，在蘇老師的引退賽幫老師做應援，此舉 一方面是感謝蘇老師對棒球的付出，另一方面則是讓職棒的裁判老師們知道他們並不孤單， 不單是球員、啦啦隊才有粉絲，裁判的後面也有許多粉絲們默默的支持，後續細項將會陸續 向大家說明，謝謝大家。

▲主審蘇建文曾慘遭斷棒擊中，隨即痛到蹲在地上。（圖／翻攝自YouTube）
▲主審蘇建文曾慘遭斷棒擊中，隨即痛到蹲在地上。（圖／翻攝自YouTube）
蘇建文是中職開幕戰最資深裁判，目前已執法第3380場，今年可望挑戰3400場，不過在大巨蛋一軍首戰後，他就會轉往二軍培育新裁判的任務。

▲蘇建文主審出書，透露執法關鍵。（圖/春光出版）
▲蘇建文主審出書，透露執法關鍵。（圖/春光出版）
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