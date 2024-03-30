快訊／中職最資深裁判蘇建文將引退！今大巨蛋開幕戰最後一次執法

我是廣告 請繼續往下閱讀
各位社團的前輩、夥伴們大家好 小鍾在這邊要宣佈一件消息 我們社團的大家長 蘇老師，今天將在台北大巨蛋擔任開幕戰執法裁判，同時也是今年在一軍 的最後一場裁判執法，也就是說，明天開始將不會再看到蘇老師在一軍執法畫面。
蘇老師確定在今年賽季結束後，一軍將正式退休轉戰幕後，協助新生代裁判養成，培養更多 優秀新血投入職棒。 在這邊誠摯的祝福老師，也謝謝老師一路走來始終如一，對於棒球不遺餘力的付出，我們社團也將永續經營，讓更多人可以明白、了解棒球的規則與判例。
收到最新消息，聯盟會幫蘇老師舉辦引退儀式，目前日期未定，待日期訂定後，將於社團向大家宣佈，屆時小鍾也會規劃一日“裁判應援團”，在蘇老師的引退賽幫老師做應援，此舉 一方面是感謝蘇老師對棒球的付出，另一方面則是讓職棒的裁判老師們知道他們並不孤單， 不單是球員、啦啦隊才有粉絲，裁判的後面也有許多粉絲們默默的支持，後續細項將會陸續 向大家說明，謝謝大家。
蘇建文是中職開幕戰最資深裁判，目前已執法第3380場，今年可望挑戰3400場，不過在大巨蛋一軍首戰後，他就會轉往二軍培育新裁判的任務。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁