中職35年開幕戰今晚開打！完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

中職大巨蛋開幕戰！味全龍先發打序出爐　郭嚴文打第五棒、一壘手

▲中職開幕戰在大巨蛋開打，味全龍郭嚴文先發五棒、鎮守一壘，對戰老東家樂天桃猿。（圖／味全龍提供）
▲中職開幕戰在大巨蛋開打，味全龍郭嚴文先發五棒、鎮守一壘，對戰老東家樂天桃猿。（圖／味全龍提供）

記者路皓惟/台北報導

中華職棒35年開幕戰於今（30）日在台北大巨蛋開打，這是中職歷史首次在大巨蛋展開新球季，由衛冕軍味全龍對陣樂天桃猿，龍隊推派本土王牌徐若熙先發，桃猿則由洋投威能帝（Pedro Fernández）掛帥主投，此戰味全龍先發打序出爐，本季轉戰龍隊的郭嚴文擔任先發一壘手、打第五棒，將棒打老東家桃猿。

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味全龍大巨蛋主場開幕戰，由本土王牌徐若熙扛下先發重任，這是繼他在2023年第三十屆亞洲棒球錦標賽後，再度為中職投出歷史性的第一球，同時徐若熙是自黃平洋後，再度於中職開幕戰先發的龍隊土投。

徐若熙的出色表現幫助味全龍在去年拿下久違的冠軍，並榮膺台灣大賽系列賽MVP，今年開幕戰他將以23歲又150天之姿，成為隊史最年輕的開幕戰先發，總教練葉君璋表示：「有投球限制，大概約80球左右。」

休賽季期間，味全龍一舉將樂天桃猿擺在60人名單外的兩位資深大將郭嚴文、陳禹勳收入麾下，除了新簽入的三名洋將荷雷拉、銳歐和此前效力過富邦的艾璞樂，味全龍本賽季並沒有在陣容無太多變動，在團隊經歷、默契提升的狀況下，本季有機會強勢問鼎二連霸。

味全龍先發打序：
第一棒：張佑銘（左外野）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：李凱威（二壘）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：郭嚴文（一壘）
第六棒：郭天信（中外野）
第七棒：蔣少宏（捕手）
第八棒：陳品捷（右外野）
第九棒：張政禹（游擊）
先發投手：徐若熙

味全龍開季26人名單：

投手：徐若熙、陳禹勳、林逸達、李超、呂詠臻、林凱威、陳冠偉、劉昱言、張景淯、銳歐

捕手：吉力吉撈鞏冠、劉時豪、蔣少宏

內野手：拿莫伊漾、郭嚴文、李凱威、陳思仲、劉俊緯、張政禹、石翔宇、劉基鴻

外野手：鄭鎧文、冉承霖、陳品捷、郭天信、張祐銘

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