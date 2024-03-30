中職大巨蛋開幕戰！味全龍先發打序出爐　郭嚴文打第五棒、一壘手

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徐若熙的出色表現幫助味全龍在去年拿下久違的冠軍，並榮膺台灣大賽系列賽MVP，今年開幕戰他將以23歲又150天之姿，成為隊史最年輕的開幕戰先發，總教練葉君璋表示：「有投球限制，大概約80球左右。」
休賽季期間，味全龍一舉將樂天桃猿擺在60人名單外的兩位資深大將郭嚴文、陳禹勳收入麾下，除了新簽入的三名洋將荷雷拉、銳歐和此前效力過富邦的艾璞樂，味全龍本賽季並沒有在陣容無太多變動，在團隊經歷、默契提升的狀況下，本季有機會強勢問鼎二連霸。
味全龍先發打序：
第一棒：張佑銘（左外野）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：李凱威（二壘）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：郭嚴文（一壘）
第六棒：郭天信（中外野）
第七棒：蔣少宏（捕手）
第八棒：陳品捷（右外野）
第九棒：張政禹（游擊）
先發投手：徐若熙
味全龍開季26人名單：
投手：徐若熙、陳禹勳、林逸達、李超、呂詠臻、林凱威、陳冠偉、劉昱言、張景淯、銳歐
捕手：吉力吉撈鞏冠、劉時豪、蔣少宏
內野手：拿莫伊漾、郭嚴文、李凱威、陳思仲、劉俊緯、張政禹、石翔宇、劉基鴻
外野手：鄭鎧文、冉承霖、陳品捷、郭天信、張祐銘
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