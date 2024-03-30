北捷有聽進去！寵物友善車廂改「貓狗分流」 再特別加裝貓咪柵欄
台北捷運公司今年3月31日淡水信義線推出友善寵物列車，原規劃列車不分犬、貓車廂，卻被外界認為貓咪通常較敏感，和狗狗一起搭乘不妥當。北捷對此表示，評估後決定貓狗分開，提供狗狗友善列車、貓咪友善列車限定時段上線，貓咪列車特別裝設車間柵欄，加強防護。
記者莊蕙如／台北報導
北捷日前表示，經獸醫師提醒貓咪個性獨特，在非自家私人封閉空間中活動容易受到驚嚇、逃脫、或有傳染疾病等重大風險。經審慎評估後，寵物友善列車將會分為貓狗友善列車各2部，貓咪友善列車在第3、4節車廂加裝車間柵欄，寵物友善列車外觀將標記「狗狗限定」、「貓咪限定」，方便旅客辨識，讓攜帶狗狗與貓咪的飼主，各自選擇合適列車搭乘。
北捷也呼籲飼主出發前務必審慎評估寵物狀況與穩定度；搭乘寵物友善列車時務必完成注射等防護，且寵物務必佩戴胸背帶及牽引繩，在寵物友善列車車廂內雖可免關籠，但進出車站仍應遵守攜帶寵物搭乘捷運相關規範。
北捷表示，象山站「狗狗友善列車」最晚發車時間為16點57分、「貓咪友善列車」為17點05分；淡水站「狗狗友善列車」最晚發車時間為16點24分、「貓咪友善列車」為16點35分。寵物友善列車收費方式，比照寵物車搭捷運規定，飼主及同行親友依現行乘車票價收費，中、小型寵物車不需另行購票。大型寵物車進站時則購買人車合一、不限里程的攜帶寵物車單程票，每張80元。