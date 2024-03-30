張學友台北小巨蛋門票賣完！80萬人搶6萬張票 主辦：溝通加場中
張學友將從5月31日起一連兩週在台北小巨蛋舉行6場「張學友60＋巡迴演唱會」，而門票於今（30）日下午1點26分開賣，總共6場6萬張門票開賣不到1小時就完售，可見歌神魅力。據悉，門票開賣後，線上同時有高達約80萬人搶票。
記者吳雨婕／台北報導
張學友第5度攻蛋，一宣布要來台開唱後，歌迷紛紛摩拳擦掌準備搶票，而稍早演唱會門票一開賣，6場6萬張門票已經完售，一般售票同時線上高達54萬人，加上中信卡友提早搶票，總共高達80萬人同時在線上，沒有清票，已經全數結帳完畢。張學友得知門票售罄喜訊後，透過經紀公司表示：「非常開心，很久不見台灣歌迷了，非常想念大家，希望很快可以見面。」
6場演唱會門票已經完售，但依舊有不少粉絲向隅，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位超級圓頂有沒有加場可能，主辦單位回應：「目前正在努力溝通加場，希望很快會有好消息。」
「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」從去年開始起跑，已經於大陸各城市舉行，終於在日前確定張學友第5度在台北小巨蛋開唱，於5月31日、6月1日、2日、7日至9日登場。當時張學友表示：「我老了，但進步了！我就是喜歡表演，雖然年紀大了，但我相信在人生不同階段還是可以呈現不一樣的美，做出適合自己年齡的精彩演出。」
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