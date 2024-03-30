寶林中毒案！民眾外食人心惶惶 專家：是單一事件、不用過度恐慌
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，截至今（30）日中午為止，就醫累計20人，其中2人死亡，7人住院中。對此，北市府今日下午舉行寶林案進度記者會，台大醫院感染科醫師盛望徽強調，目前只有一個單一事件，而且只有侷限在某個飲食場所，基於目前調查沒有證據顯示，台灣有其他污染情形，因此，社會大眾對於飲食，不用過度恐慌。
記者林怡昕／台北報導
對於外界質疑，醫院太晚判定是食物中毒？盛望徽指出，第一時間臨床表現，像是一般腸胃炎、病毒感染，都會有腸胃不適症狀，再加上一些嚴重患者，會有血壓低、休克、肝腎衰竭，有非常多原因，醫療人員、衛生人員在第一時間要去釐清，對於外界有疑慮，太晚判定患者是食物中毒，「第一時間很難去苛責醫療人員，應該要為醫療人員多打氣。」
盛望徽也點出幾項檢討，首先，北市府有無衛生調查機制？這次從北市衛生局、中央衛福部都有這樣機制，經過這次事件後，機制運作會更順暢，第二，醫療人員的認知，過去會檢驗沙門氏菌、諾羅病毒等，也許未來米酵菌酸毒素，就要提高警覺。
盛望徽提醒，「社會大眾不必過度恐慌，目前只有一個單一事件，而且只有侷限在某個飲食場所，基於目前調查沒有證據顯示，台灣有其他污染情形，因此，社會大眾對於飲食，不用過度恐慌！」
盛望徽最後指出，很多食物最好是新鮮，且有必要就要冷藏、冷凍，就能減少細菌、毒素可能發生的機會，在這起事件裡，並沒有很有效治療方法，包括像是抗生素、毒素拮抗劑，但是儘早就醫，用支持性療法，還是會有最好的結果。