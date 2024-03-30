中職35年開幕戰今晚開打！完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

中職開幕戰樂天桃猿打序出爐！「暴力猿」依舊恐怖　林耀煌首先發

▲樂天桃猿強打林立先發二壘、打第二棒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）
▲樂天桃猿強打林立先發二壘、打第二棒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）

記者路皓惟/台北報導

中職35年開幕戰於今（30）日下午5點在台北大巨蛋開打，樂天桃猿推派洋投威能帝先發，對決味全龍本土王牌徐若熙。儘管樂天桃猿在休賽季走了陳俊秀和郭嚴文兩位冠軍功臣，但打線依舊暴力，中心棒次三、四、五棒由梁家榮、廖健富和朱育賢組成；值得一提的是，首度開季一軍出發的林耀煌也獲得先發機會，鎮守左外野、打第九棒。

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此戰樂天桃猿由洋將威能帝領軍。威能帝在上季的8場先發中取得4勝1敗，防禦率為2.09，並在台灣大賽2場先發對戰味全，總計主投13局被敲12支安打，包含一發全壘打，投出20次三振，戰績1勝0敗，防禦率1.38。而今天開幕戰與威能帝搭配的捕手是嚴宏鈞。

樂天桃猿向來以打擊見長，素有「暴力猿打線」之稱，即便野手少了陳俊秀和郭嚴文兩位資深強打，但打線一字排開還是相當恐怖，今晚開幕戰陳晨威擔任開路先鋒，林立打第二棒，三、四、五棒由梁家榮、廖健富和朱育賢組成，林承飛鎮守游擊大關，邱丹鎮守右外野。

樂天桃猿在休賽期經歷「全猿逃走中」風波，共有包括賴鴻誠、陳禹勳、郭嚴文、陳俊秀等多達14位選手離隊，樂天桃猿戰力多少打折扣，但打擊火力一直不是樂天需要擔心的問題，而是後援投手，今晚開幕戰想要擊敗衛冕軍味全龍，得看投手群能否守住領先優勢。

樂天桃猿先發打序：
第一棒：陳晨威（中外野）
第二棒：林立（二壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：朱育賢（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：邱丹（右外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：林耀煌（左外野）
先發投手：威能帝

樂天桃猿開季名單如下：

投手11人：蘇俊璋、陳柏豪、陳鴻文、陳冠宇、葉家淇、邱駿威、威能帝、賴胤豪、王志煊、黃子鵬、莊昕諺。

捕手3人：林泓育、張閔勛、嚴宏鈞。

內野手8人：梁家榮、林承飛、杜禹鋒、林立、馮健庭、廖健富、林智平、朱育賢。

外野手5人：余德龍、林政華、林耀煌、邱丹、陳晨威。

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