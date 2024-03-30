中職開幕戰樂天桃猿打序出爐！「暴力猿」依舊恐怖　林耀煌首先發

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樂天桃猿向來以打擊見長，素有「暴力猿打線」之稱，即便野手少了陳俊秀和郭嚴文兩位資深強打，但打線一字排開還是相當恐怖，今晚開幕戰陳晨威擔任開路先鋒，林立打第二棒，三、四、五棒由梁家榮、廖健富和朱育賢組成，林承飛鎮守游擊大關，邱丹鎮守右外野。
樂天桃猿在休賽期經歷「全猿逃走中」風波，共有包括賴鴻誠、陳禹勳、郭嚴文、陳俊秀等多達14位選手離隊，樂天桃猿戰力多少打折扣，但打擊火力一直不是樂天需要擔心的問題，而是後援投手，今晚開幕戰想要擊敗衛冕軍味全龍，得看投手群能否守住領先優勢。
樂天桃猿先發打序：
第一棒：陳晨威（中外野）
第二棒：林立（二壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：朱育賢（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：邱丹（右外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：林耀煌（左外野）
先發投手：威能帝
樂天桃猿開季名單如下：
投手11人：蘇俊璋、陳柏豪、陳鴻文、陳冠宇、葉家淇、邱駿威、威能帝、賴胤豪、王志煊、黃子鵬、莊昕諺。
捕手3人：林泓育、張閔勛、嚴宏鈞。
內野手8人：梁家榮、林承飛、杜禹鋒、林立、馮健庭、廖健富、林智平、朱育賢。
外野手5人：余德龍、林政華、林耀煌、邱丹、陳晨威。
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