惡導遊強迫消費「不買就不准走」！37團客神招反制 直接店內開睡
跟團旅遊最怕遇到旅行社安排的消費行程！中國近日再度傳出一起導遊強迫消費的事件，雲南一個37人旅行團被導遊帶到當地乳膠床店，一群人被關在店內強迫消費，眾人為了抵制導遊惡劣行徑，索性現場直接「躺床開睡」，影片曝光後引起熱烈討論。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合香港媒體報導，中國一個37人雲南旅行團26日爆發爭議，當時導遊帶著團客到乳膠床店消費，並將眾人們禁錮喊「不買就不准走」，強迫消費的行為引起全體團客不滿，索性直接躺在店面床舖上休息開睡，以此抵制導遊的惡劣行徑。
影片曝光後，隨即在網路上引起熱議，眾人紛紛搖頭直言「現在還有這種強買強賣嗎？」甚至有人分享類似經歷「記得去年報團去雲南，五天的行程換了三個導遊，每天一上車就開始精神摧殘你，罵我們，不准我們睡覺，必須拉上窗簾聽他介紹產品」、「雲南、三亞、雪鄉，中國跟團遊三大禁地」。
而整起事件引起關注後，西雙版納文旅局和市監局27日出動，先是確認影片內容屬實，接著查出該導遊所屬公司為「西雙版納發現之旅國際旅行社」，事發地點則是「西雙版納泰思蒂卡睡眠科技有限公司」。
相關單位調查後，發現該名導遊竟是無證人員，因此西雙版納發現之旅國際旅行社被開罰人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），泰思蒂卡睡眠科技有限公司則被責令停業，至於負責開團的遼寧優德文化國際旅行社，也已移送當地檢調機構。