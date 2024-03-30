食安風暴燒！稽查人員爆出走潮 蔣萬安：與中央合作提升檢驗量能
寶林食安風暴延燒，北市稽查人員忙翻天，傳出衛生局稽查人員爆出走潮。台北市長蔣萬安今（30）日表示，不管是經費、預算的需求、人才、專業人士的訓練，北市都會積極跟中央一起合作，加快檢驗速度與量能。
記者呂炯昌／台北報導
北市府今日下午針對寶林案舉行進度更新說明記者會，媒體詢問稽查人員爆出走潮，北市衛生局長陳彥元表示，北市稽查人員大約是60幾位，要負責12個行政區、250多萬人口，工作量相當大，稽查大隊除了日常數萬件稽查工作，還包括臨時的專案要處理，辛苦都是為了維護台北市民飲食的健康與安全，尢其最近媒體曝光後，還必須不定時接受衛生局指揮，希望媒體與市民能體諒稽查人員的辛苦，給予他們最高的肯定與鼓勵。
陳彥元表示，希望透過府或中央能夠擴編稽查人員，擴編不只是要人能夠進來，還要更多的鼓勵，減少苛責、體恤他們的辛苦，稽查人員做得每件事都是按照操作流程，從來沒有怠慢過。
蔣萬安表示，食安對北市非常重要，未來不管是稽查人力，檢疫的量能、實驗室的佈建，下週一專家擴大會議時討論時，希望能夠全面的提升，不管是經費、預算的需求、人才、專業人士的訓練與加入，北市都會積極跟中央一起合作，加快檢驗速度與量能。