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防禦軟肋？美國「這州」恐不受北約保護　CNN：布局應隨時代變化

▲外媒指出，美國有一個州，按照北約創始公約的規定，可能並不包含在北約的保護範圍之內。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒指出，美國有一個州，按照北約創始公約的規定，可能並不包含在北約的保護範圍之內。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

繼芬蘭之後，北歐國家瑞典也終於在本月正式成為北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約）成員，在俄烏戰爭僵持之際，格外凸顯以美國為首的西方陣營，正在擴大對俄羅斯及其盟友的警惕，加強集體防禦。然而有趣的是，美國有一個州，按照北約創始公約的規定，可能並不包含在北約的保護範圍之內，而這也引起有關國際法規應該隨世界局勢的改變，而與時俱進的討論。

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根據《CNN》報導，由於地理和歷史的特殊性，從技術上來說，夏威夷並不在北約條約的保護範圍內，要是外國勢力攻擊夏威夷，如珍珠港的美國海軍基地，或檀香山西北部的印太司令部（Indo-Pacific Command），北約的成員國將沒有義務採取行動保衛。美國「太平洋論壇」（Pacific Forum）主席桑托羅（David Santoro）指出，奇怪的點就在於，連大多數夏威夷居民都不知道，就技術上而言，自己所居住的州，竟然不在北約的保護傘下。

桑托羅並表示，多數人都以為，夏威夷州既然是美國的一部份，理應也受北約保護。然而，該州的地理位置，與其他49個州都不一樣，它位於太平洋，嚴格來說並不是美國大陸的一部分，也不屬於北美。這點在1949年、北約賴以建立的《華盛頓條約》（也稱北大西洋公約，North Atlantic Treaty）中已詳述，時間遠在1959年，夏威夷正式成為美國的一州之前。

誠然，該公約的第5條確實有規定，任何成員國遭受軍事攻擊時，將集體自衛，但第6條卻限制了其地理範圍：「第5條所述對於一個或數個締約國之武裝攻擊，包括對於歐洲或北美任何一締約國之領土、法國之阿爾及利亞、歐洲任何締約國之占領軍隊、北大西洋區域回歸線以北任何締約國所轄島嶼、以及該區域內任何締約國之船舶或飛機之武裝攻擊在內。」

美國國務院發言人證實，夏威夷雖不受第5條管轄，但若依該公約第4條規定，「每當任何一方認為任何一方的領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，雙方將共同磋商」之情況，應該就要涵蓋到夏威夷。不過，發言人也坦言，若為了將夏威夷明確納入，而進行北約條文修正案，不太可能獲得成員國的一致共識通過，因為這關乎其他也有領土邊界爭議的國家，比如，1982年阿根廷軍隊入侵南大西洋有爭議的英國領土-福克蘭群島（Falkland Islands）後，爆發福克蘭戰爭，當時北約也沒有介入。

報導並引述專家看法，認為自《北大西洋公約》簽署後的幾十年裡，時代已經發生了變化，當今的印太局勢可能需要重新思考、布局，因為美國在夏威夷的軍事基地，可以在制衡北韓、支持台灣防禦方面，發揮至關重要的作用，因此它若被排除在北約的集體防禦之外，可能就會消除對北京的威懾因素，讓北京知道有漏洞可鑽。

也有分析評估，一旦夏威夷或關島發生假設性攻擊，美國不排除將組建一個地區盟友的「自願聯盟」來反應，而不一定非得透過北約司令部，以此保留對全面軍事控制權，同時兼顧外交上的靈活性。

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