網美Yumi.K外拍被男子狂盯！她伸手遮胸、擺臭臉 兩派輿論吵翻了
網美辣模Yumi.K外型豔麗，擁有G罩杯上圍，IG吸引145萬人追蹤，她曾經穿幾近上空的服裝看楊丞琳、蔡依林演唱會及搭九族文化村纜車，或自曝去看婦產科因為忘記穿胸罩，讓進行聽診的醫生非常尷尬。近日Yumi.K分享一段影片，她在公共場所外拍，一位民眾轉過頭朝她行注目禮，Yumi.K火速用手遮胸，事後發文討拍，引發兩派網友論戰。
記者楊穎軒／綜合報導
Yumi.K 28日上傳一支約4秒短片，她在澳門倫敦人酒店準備留影，Yumi.K穿一件淡粉色小洋裝，上半身布料往下掉到幾乎快走光的高度，這時一名中年男子拿著手機從鏡頭前走過，並回頭一直往向Yumi.K的方向看，Yumi.K下意識舉起雙手護住事業線，並一臉不悅盯著該名男子，配文大抱怨：「吼！你看就看，為什麼要擋我濾鏡？」
貼文一出，引來大批網友批判：「又要穿成這樣，又要怕別人目光」、「妳這行為跟美國健身房蟑螂沒啥區別」、「妳這樣的舉動真的很沒禮貌」、「還不是要拍上來給人看，有差嗎」、「請問，是在遮什麼」、「沒水準的其實是妳耶」、「那動作是要把自己演成受害者嗎」、「怕有錢人看不到又怕被窮人看！」
不過也有一半的網友幫Yumi.K說話，認為她生氣的是濾鏡被男子擋住，不是怕對方看，「你會要求一個極限運動員不怕死嗎」、「她寫得非常清楚，不怕人看，不喜歡被擋濾鏡，為什麼仍有不少人說她怕人看」、「想看又要批評，不要道德綁架別人，不喜歡看就退追蹤啊，不退的話是什麼心態？」
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