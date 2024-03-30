龍爸現身味全龍開幕戰！不用再怕下雨 經歷「我們要巨蛋」感觸深
今（30）日台北大巨蛋迎來萬眾期待的中職開幕戰，由味全龍對上樂天桃猿的比賽預計將吸引超過2萬5,000名觀眾。媒體在現場採訪到資深味全龍迷「龍爸」，他表示，當初自己從職棒元年開始看球，也曾經歷過「我們要巨蛋」事件，如今可以真的進來大巨蛋，真的感觸很深。
記者林之越/綜合報導
如果是時常到球場觀看味全龍比賽的球迷，應該對「龍爸」並不陌生。現年68歲的他表示自己從職棒元年就開始看球，並支持味全龍，對於中職例行賽首次可以舉辦在大巨蛋，龍爸表示：「坦白講，今天看到中華職棒可以在大巨蛋打開幕戰，真的感觸很深，尤其曾經經歷過下雨天開幕戰延賽，連打都打不成。」
此外，龍爸也談到「我們要巨蛋」事件，1991年時，中華職棒2年總冠軍賽第7戰龍獅大戰，比賽因為雨勢被迫中斷，全場球迷向時任行政院長郝柏村，喊出：「我們要巨蛋」。龍爸透露自己當時也在現場，今天可以有這個球場真的很幸福，覺得比很多日本的球場還要漂亮。
現年68歲的他，希望台灣的棒球可以越來越好，希望支持味全龍的球迷可以越來越多。對於大巨蛋的票價，龍爸認為票價是因為場地因素，所以不得不提高，但如果能邀請更多表演嘉賓，再加上提升門票的贈品豐富度，讓球迷覺得自己付這個價錢是物超所值的，應該就會更願意進場看球。
而龍爸也分享，自己最開始支持味全龍，是因為弟弟與羅世幸、黃平洋是大學同學，現在的球員中則最喜歡徐若熙，因為他認為徐若熙是現在少數這麼有野心，而且沈著又有殺氣的投手，有郭源治、郭泰源那種氣勢，不管打者怎麼樣，就是想著把打者三振的感覺。
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