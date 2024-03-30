中醫大附醫舉行器捐追思音樂會 受贈者感謝無私大愛

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捐贈者羽喬，年少時經常與家人提及支持器官捐贈理念。在意外發生後，家人在不捨與悲痛下，決定實現羽喬生前願望-器官捐贈。捐贈手術當下，全家人一起陪伴羽喬，帶著思念和無限祝福，家人親手縫製不織布器官，寫下還來不及對羽喬說的字句放進不織布器官中，相約與深信未來再見。
肝臟受贈者陳先生致詞透露，當被告知猛爆性肝炎後，鄭院長建議盡快進行肝臟移植手術，因家人皆不適合捐贈，只好上網等候捐贈。等待期間飽受黃疸、反覆住院抽腹水之苦，甚至反覆肝昏迷三次，瀕臨死亡，回想起來還餘悸猶存。
在等候的8個多月裡，陳先生從絕望到看到希望，因為某天早上突然接獲醫院通知，當下彷彿絕境逢生，後來經過移植順利出院休養，下個月就是陳先生換肝重生滿四年。陳先生今天在追思音樂會代表肝臟受贈者，感謝捐贈者無私奉獻的大愛，讓更多深受病痛桎梏折磨的人，獲得健康重生機會。
鄭隆賓榮譽院長表示，在台灣等待移植的病患及捐贈者相距懸殊，許多器官衰竭的病患，因等不到器官而死亡。目前台灣有11,160人正在等候器官捐贈，肝臟移植等候者973人，腎臟移植等候者更高達8,552人。由於B肝尚未有特效藥可以根治，B肝帶原者一定要定期檢查追蹤，等到有黃疸或腹水等症狀出現，往往就已經肝硬化甚至肝癌。
鄭院長說，由於預防醫學的進步，B肝及C肝皆已得到有效控制及預防，所以提醒不能掉以輕心，預防重於治療，也希望藉此活動呼籲社會大眾，踴躍響應器官捐贈，讓即將殞落的生命繼續發光發亮。