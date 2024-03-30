寶林中毒案釀2死！北市37家百貨美食街 衛生局：1個月內全面稽查
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已有20人中毒，造成2人死亡，引發全國關注。台北市政府今（30）日表示，將在1個月內清查全市37家百貨公司及各大賣場美食街，目前已完成信義A13美食街稽查，有缺失者皆令限期改善。
記者呂炯昌／台北報導
北市衛生局今日表示，市府食安官李碧慧昨日率衛生局會同法務局等前往遠百信義A13的B3美食街(食代館)現場專案稽查作業場所，重點著重於食材保存溫度（冷藏0-7˚C，冷凍<-18˚C）及清潔，並清查各業者投保產品責任險是否於投保期間內，以確保消費者權益。共稽查27家食品業者，其中12家稽查合格， 3家業者有衛生缺失，缺失項目包括冷凍冰箱溫度不符規定、製備區夾縫有污漬、冷凝散熱器不潔、冰杓放置於製冰機內等。
衛生局指出，另有9家業者缺失項目包括尚未登錄「食品藥物業者登錄平台」（非登不可）、未能提供工作人員體檢報告、未提具食材進貨單等，均已開立限期改善通知單，令4月1日前限期改善，屆期複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及第9條及同法第44條及第48條分別處6萬元以上2億元以下罰鍰及3萬元以上300萬元以下罰鍰；3家櫃位調整（無人）或未營業。
衛生局表示，預計於1個月內針對37家百貨公司美食街全部清查，後續再對各大品牌賣場進行稽查。