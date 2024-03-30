中職35年開幕戰今晚開打！完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

昔日戰友周思齊、官大元今年引退　林威助：永遠是我們心中的傳奇

▲昔日戰友周思齊、官大元今年將引退，中信兄弟前主帥林威助，今(30)日也在臉書發文送上祝福。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲昔日戰友周思齊、官大元今年將引退，中信兄弟前主帥林威助，今(30)日也在臉書發文送上祝福。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者陳品翔/綜合報導

中華職棒中信兄弟人氣球星「周董」周思齊、投手官大元都在今年球季選擇正式高掛球鞋，宣布引退，展開人生新篇章，中信兄弟球團日前也宣布，也將為2人舉辦引退賽。而前中信兄弟總教練「助總」林威助，今（30）日也特地在臉書發文，並寫下：「中華職棒35年即將開幕，除了期待各隊都有亮眼的表現，更要向今年準備引退的兩位同事—思齊、大元致意。」

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林威助在臉書粉絲團寫下：「作為你們曾經的戰友及前教練，回想起一起奮戰的每一場球賽，都是珍貴記憶。你們對棒球的熱愛和對勝利的渴望，不僅激勵了隊友，也感動了每一位觀看比賽的球迷。」

結束10年旅日生涯，林威助在2014年離開效力已久的阪神虎隊，返台加入中職，並在當年選秀會第3輪上被中信兄弟選中，隨後2017年結束球員生涯後，2018年先擔任兄弟二軍總教練，嚴謹的治軍方式頗受球團認同，2021年接任中信兄弟一軍總教練，並帶領兄弟總算擺脫「連亞」惡夢，在台灣大賽上狂拿8連勝締造新紀錄，最終也成功拿下二連霸。

林威助繼續寫下：「思齊，你的堅韌不拔和場上的感染力，讓無數的比賽變得難忘，每當球隊需要英雄，你總是挺身而出。大元，你的冷靜沉著和策略性思考，為球隊帶來了無數次關鍵的轉折，成為我們共同成功的基石。」

「今天，當你們選擇步入新的人生階段，我想對你們說：辛苦了，謝謝！祝福你們未來一切順利，你們的故事，將永遠是我們心中的傳奇。」

投手官大元預計將在4月4日於台北大巨蛋舉辦引退儀式，至於周思齊的部分，先前兄弟領隊劉志威曾表示，預計在今年賽季最後一週，將比賽場地改在大巨蛋，替周思齊舉辦引退賽，29日球團已經宣布9月21日、22日賽事球場，將從洲際改到台北大巨蛋舉行，不過引退賽的相關消息，目前則是尚未公布。

▲中信兄弟前總教練林威助帶兵風格嚴謹，深受不少球迷喜愛。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟前總教練林威助帶兵風格嚴謹，深受不少球迷喜愛。（圖／兄弟提供）
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