昔日戰友周思齊、官大元今年引退　林威助：永遠是我們心中的傳奇

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結束10年旅日生涯，林威助在2014年離開效力已久的阪神虎隊，返台加入中職，並在當年選秀會第3輪上被中信兄弟選中，隨後2017年結束球員生涯後，2018年先擔任兄弟二軍總教練，嚴謹的治軍方式頗受球團認同，2021年接任中信兄弟一軍總教練，並帶領兄弟總算擺脫「連亞」惡夢，在台灣大賽上狂拿8連勝締造新紀錄，最終也成功拿下二連霸。
林威助繼續寫下：「思齊，你的堅韌不拔和場上的感染力，讓無數的比賽變得難忘，每當球隊需要英雄，你總是挺身而出。大元，你的冷靜沉著和策略性思考，為球隊帶來了無數次關鍵的轉折，成為我們共同成功的基石。」
「今天，當你們選擇步入新的人生階段，我想對你們說：辛苦了，謝謝！祝福你們未來一切順利，你們的故事，將永遠是我們心中的傳奇。」
投手官大元預計將在4月4日於台北大巨蛋舉辦引退儀式，至於周思齊的部分，先前兄弟領隊劉志威曾表示，預計在今年賽季最後一週，將比賽場地改在大巨蛋，替周思齊舉辦引退賽，29日球團已經宣布9月21日、22日賽事球場，將從洲際改到台北大巨蛋舉行，不過引退賽的相關消息，目前則是尚未公布。
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