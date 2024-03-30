iPhone 16 Pro會超美！蘋果擬改良鈦金屬 機身「回歸亮面質感」
iPhone 16系列最新爆料又來了！自去年iPhone 15 Pro採用鈦金屬邊框設計，讓機體重量大幅減輕，雖然一度有機身過熱的情況出現，但外界仍對這項改變給予正面評價。據最新消息顯示，今年將推出的16 Pro系列，也將會對鈦金屬材質做升級改良，讓機身「回歸亮面質感」。
記者潘毅／綜合報導
據南韓科技部落客yeux1122透露，iPhone 16 Pro系列將採取改良鈦金屬加工及顏色處理技術，與iPhone 15 Pro系列略帶磨砂的質感有所差異，全新鈦金屬材質會讓機身側邊更具光澤感，這項變革或許能讓iPhone 16 Pro系列看起來更具有美感，耐刮性也會進一步提升，而缺點同樣是容易沾附指紋。
除此之外，iPhone 16 Pro系列日前也有新色爆料出爐，目前外媒推測，蘋果將在今年推出灰、白、太空黑以及全新的玫瑰色，其中偏向金色的玫瑰色也預計將成為主打色款，而15Pro系列中銷況較不佳的藍鈦色則可能會消失。
此外，預計將隨iPhone 16系列一起推出的iOS 18系統，也可能會新增AI相關功能，海通國際科技研究分析師 Jeff Pu指出，蘋果預計在今年將首次發布兩個版本的 iPhone 晶片，其中包括 A18 和 A18 Pro，其中A18 Pro晶片將像 A17 Pro 一樣配備 6 核心 GPU ，但由於晶片技術原因，iOS 18可能有部分AI功能，會僅限於iPhone 16 Pro以上機型才能使用。