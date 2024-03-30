00940成分股公開「吃到臭豆腐」　網驚：砸百億買長榮股價卻未動

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持股第11至30有光寶科2.55%、群光2.5%、中信金2.49%、新普2.36%、神達2.33%、世界2.27%、統一2.18%、亞翔2.17%、廣達2.09%、力成2.03%、東陽2%、東元2%、樺漢2%、頎邦1.86%、欣銓1.76%、中磊1.58%、可成1.56%、晶技1.52%、智易1.44%、佳世達1.42%。
持股第31至50則為，上海商銀1.38%、大聯大1.36%、巨大1.36%、致伸1.3%、神基1.25%、啟碁1.03%、矽格1.01%、寶成1%、聯陽0.99%、光洋科0.75%、矽創0.7%、瀚宇博0.61%、南茂0.6%、帝寶0.49%、精成科0.48%、大成鋼0.45%、耕興0.43%、瑞儀0.4%、中碳0.3%、合勤控0.23%。
對此，網友紛紛發表不同意見，「長榮、9.32、股價沒漲？」「好了符合比例規定 ，豆腐仔可以回家了」、「一堆已經是低股息了」、「笑死，結果長榮海買最多」、「一堆看起來很莫名的」、「豆腐軍臉腫到老媽都認不得了」、「豆腐仔又要氣到跺腳了」、「元大真的猛，硬生生把長榮壓在最後一天一次買完」、「神基也是倒數的，去你的元大」、「果然要買的根本不是前10大，還一堆人想吃豆腐，哈哈」。
還有人表示，「神基被踢出前10大，有人被騙買到臭豆腐嘛」、「神g從10大變1% 好爛」、「現金還有1百多億，星期一也能拉些成份股起來吧」。