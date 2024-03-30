閃靈唱一半！林昶佐脫口總統蔡英文行程　辣妻嚇傻「會接到電話」

▲▼總統蔡英文（上圖）於下午5點10分現身大港開唱現場，觀賞苗可麗（下圖）與百合花樂團的合作舞台。（圖／記者朱永強攝）

此外，林昶佐卸任立委後，生活過得輕鬆，林昶佐透露近況，「都在看《七龍珠》，早上的話送小孩去學校，接著處理閃靈的事情，下午去接小孩，當家庭主夫。」近期工作重心都是大港開唱，自認比帶小孩累多了，至於今年的大港女神請來滿島光，他表示是透過電影圈朋友幫忙牽線，有特別準備伴手禮給女神。