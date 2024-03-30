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閃靈唱一半！林昶佐脫口總統蔡英文行程　辣妻嚇傻「會接到電話」

▲閃靈林昶佐在大港開唱上，透露總統蔡英文下午會來現場。（圖／記者朱永強攝）
▲閃靈林昶佐在大港開唱上，透露總統蔡英文下午會來現場。（圖／記者朱永強攝）

記者吳雨婕／綜合報導

每年的盛事之一「大港開唱」於今（30）日、明（31）日兩天在高雄駁二登場，閃靈樂團過去在大港開唱都是在晚間開唱，今年首次在下午1點就登台，但依舊氣氛超嗨，主唱Freddy林昶佐還直接在舞台上爆料總統蔡英文，即將在傍晚蒞臨現場，「這是大港開唱15年來第一次。」而總統蔡英文也的確在傍晚5點10分現身大港開唱現場。

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身為大港開唱主辦方的閃靈樂團，往年都是在大港開唱壓軸登場，這一次首度在下午就上場演出，讓林昶佐直呼：「滿不習慣，體力還未完全恢復的感覺，剛起床就要表演。」在台上唱著唱著，他直接脫口總統蔡英文要來，讓辣妻Doris嚇傻，因為這件事其實是要保密的，沒想到竟然曝光。

Doris笑說很怕接到總統幕僚的關切電話，也提到高雄市市長陳其邁有邀請總統蔡英文來大港開唱，因為蔡英文想看百合花與苗可麗的合作舞台，當然總統親臨安保規格不容怠慢，他們已經做好準備，表演舞台也有安檢。
 

▲閃靈林昶佐脫口總統蔡英文下午會來大港開唱現場。（圖／記者朱永強攝）
▲▼閃靈林昶佐（上圖、下圖左一）脫口總統蔡英文下午會來大港開唱現場。（圖／記者朱永強攝、出日音樂提供）
▲林昶佐回歸閃靈主唱身分，暌違2年回歸大港開唱。（圖／出日音樂提供）

此外，林昶佐卸任立委後，生活過得輕鬆，林昶佐透露近況，「都在看《七龍珠》，早上的話送小孩去學校，接著處理閃靈的事情，下午去接小孩，當家庭主夫。」近期工作重心都是大港開唱，自認比帶小孩累多了，至於今年的大港女神請來滿島光，他表示是透過電影圈朋友幫忙牽線，有特別準備伴手禮給女神。

▲總統蔡英文真的現身大港開唱現場。（圖／記者朱永強攝）
▲▼總統蔡英文（上圖）於下午5點10分現身大港開唱現場，觀賞苗可麗（下圖）與百合花樂團的合作舞台。（圖／記者朱永強攝）


▲苗可麗與百合花樂團合作。（圖／記者朱永強攝）
 
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