擅取女屍皮膚作封面！哈佛圖書館下架爭議「人皮書」　已收藏90年

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博蘭德還在書中留下一張字條附註，稱「一本關於人類靈魂的書，應該有一個人皮的封面」。博蘭德於1933年去世，隔年《靈魂的命運》輾轉被哈佛大學納入館藏。哈佛大學於2014年對《靈魂的命運》進行鑑定，確認了博蘭德的紙條所說為真，書本封面含有一部分的人體皮膚。不過，哈佛大學當時並未進行處理，甚至還認為這對某些藏書癖來說是一個「好消息」。
直到2022年，哈佛大學針對學校圖書館與博物館的收藏進行調查，發現有15個收藏品與「人類遺骸」有關，《靈魂的命運》就是其中之一。這些擁有人類遺骸的收藏品，雖然可能擁有考古背景或教育目的，但也引發爭議。尤其是《靈魂的命運》，博蘭德藉著自己醫生的身分之便，在未經同意下從女病人的屍體上取下皮膚，被抨擊是物化人類且損害了死者的尊嚴。
哈佛表示，過去在管理這本書方面確實存在不當，向所有受到負面影響的人士表示歉意。也承諾會繼續針對館藏進行檢討，下架《靈魂的命運》只是措施之一，後續還要更全面的改革。至於那片書上的皮膚該如何處理，哈佛稱正與法國方合作，尋找最妥善、最尊重死者的處理方式。《靈魂的命運》一書已經數位化，內容可透過網路線上查閱。至於拆除封面的實體書，將不再對外開放，僅向研究人員提供。