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擅取女屍皮膚作封面！哈佛圖書館下架爭議「人皮書」　已收藏90年

▲美國哈佛大學宣布，將下架霍頓圖書館收藏的爭議「人皮書」，該書的封面有一部分用「人皮」製成，且是未經同意地從醫院女病人屍體上取下皮膚。（圖／翻攝自Houghton Library的IG）
▲美國哈佛大學宣布，將下架霍頓圖書館收藏的爭議「人皮書」，該書的封面有一部分用「人皮」製成，且是未經同意地從醫院女病人屍體上取下皮膚。（圖／翻攝自Houghton Library的IG）

記者倪浩軒/綜合報導

美國哈佛大學表示，一本在霍頓圖書館（Houghton Library）收藏了90年的古書，將從館藏中移除。因為該書的封面有一部分由「人皮」製成，且是未經同意地取自一位女病人的屍體。哈佛強調，下架這本有爭議的書是解決館藏管理問題的措施之一，並向所有受到負面影響的人士表示歉意。

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根據《CBS》報導，哈佛大學霍頓圖書館內這本「人皮書」名叫《靈魂的命運》（Destinées de l'âme），由法國小說家Arsène Houssaye撰寫，於1879年出版。該書的第一位擁有者法國醫師博蘭德（Ludovic Bouland），在未經同意的情況下，從他任職的醫院一位已故女病人的屍體上取下皮膚，並裝訂在書本的封面上。

博蘭德還在書中留下一張字條附註，稱「一本關於人類靈魂的書，應該有一個人皮的封面」。博蘭德於1933年去世，隔年《靈魂的命運》輾轉被哈佛大學納入館藏。哈佛大學於2014年對《靈魂的命運》進行鑑定，確認了博蘭德的紙條所說為真，書本封面含有一部分的人體皮膚。不過，哈佛大學當時並未進行處理，甚至還認為這對某些藏書癖來說是一個「好消息」。

直到2022年，哈佛大學針對學校圖書館與博物館的收藏進行調查，發現有15個收藏品與「人類遺骸」有關，《靈魂的命運》就是其中之一。這些擁有人類遺骸的收藏品，雖然可能擁有考古背景或教育目的，但也引發爭議。尤其是《靈魂的命運》，博蘭德藉著自己醫生的身分之便，在未經同意下從女病人的屍體上取下皮膚，被抨擊是物化人類且損害了死者的尊嚴。

哈佛表示，過去在管理這本書方面確實存在不當，向所有受到負面影響的人士表示歉意。也承諾會繼續針對館藏進行檢討，下架《靈魂的命運》只是措施之一，後續還要更全面的改革。至於那片書上的皮膚該如何處理，哈佛稱正與法國方合作，尋找最妥善、最尊重死者的處理方式。《靈魂的命運》一書已經數位化，內容可透過網路線上查閱。至於拆除封面的實體書，將不再對外開放，僅向研究人員提供。

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