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AV女優佐田茉莉子宣布女兒出道！愛女長相曝光超正　媽媽當經紀人

▲AV女優佐田茉莉子（左）宣布女兒出道，愛女將以「愛Ris」之名在演藝圈活動。（圖／佐田茉莉子X）
▲AV女優佐田茉莉子（左）宣布女兒出道，愛女將以「愛Ris」之名在演藝圈活動。（圖／佐田茉莉子X）

記者楊穎軒／綜合報導

44歲日本AV女優佐田茉莉子入行4年，累績不少作品，她近日突然宣布自己的女兒「愛Ris」將要出道，以女偶像身分闖蕩演藝圈，並首度公開愛女正面的照片，長相相當甜美，佐田茉莉子表示，自己會成為女兒的經紀人，引發不小話題。

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佐田茉莉子過去常在社交媒體分享與女兒的影片，不過都用後製遮住愛女長相，28日她驚喜分享一張母女合照，透露女兒將以藝名「愛Ris」成為2.5次元偶像，並開通社群平台帳號，預計5月推出個人寫真集，可見愛Ris有張嬰兒肥臉蛋，一雙水汪汪大眼，五官標緻，笑容可人。

▲佐田茉莉子女兒以「愛Ris」闖蕩演藝圈。（圖／佐田茉莉子X）
▲佐田茉莉子女兒（右）以「愛Ris」闖蕩演藝圈。（圖／佐田茉莉子X）
此外，佐田茉莉子說，愛Ris喜歡動漫、BL，當她知道女兒想當藝人時，二話不說傾全力給予支持，目前愛Ris並未與任何一家經紀公司簽約，她將親自打理愛女一切大小事。

▲愛Ris 5月將發行寫真集。（圖／愛Ris X）
▲愛Ris 5月將發行寫真集。（圖／愛Ris X）
佐田茉莉子很清楚，愛Ris拋頭露面、面對鎂光燈後，勢必會被貼上「AV女優的女兒」標籤，未來可能會受到一些批評，不過她說已經和愛女討論過此事，母女倆都已經做好面對輿論的準備，一定會全力以赴。

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