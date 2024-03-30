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南台灣傳擠爆人潮！大港開唱引大港橋管制　紅球計畫今在永樂市場

▲南台灣包含台南、高雄，今天各自有紅球計畫與大港開唱，現場擠爆人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲南台灣包含台南、高雄，今天各自有紅球計畫與大港開唱，現場擠爆人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台南從昨（29）日起迎來「紅球計畫」（RedBall Project），以巨大紅球預期將為台南帶來觀光效益，連續10天穿梭在台南10個景點當中，繼昨日的接官亭開幕之後，今日來到永樂市場，現場傳已擠爆人潮。而高雄則有大港開唱，位址在駁二特區，因為共計有10大主題舞台，破百組的精彩演出，同樣吸引廣大樂迷，連結兩大場域的大港橋因此還有管制，同時間僅能讓民眾單向通行。

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高雄今日迎來大港開唱，將於今（30）日開始至明天3月31日於高雄駁二藝術特區盛大舉辦，本屆演出陣容堪稱夢幻，最大驚喜是今晚將有日劇《First Love初戀》女主角滿島光，首度將參與演出並擔任大港女神，掀起熱烈討論，亮點還包含睽違八年再度回到大港的草東沒有派對，以及日本熱門金屬核樂隊Maximum The Hormone等。

▲高雄駁二特區因為大港開唱，已擠滿人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲高雄駁二特區因為大港開唱，已擠滿人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
因此次共計有10大主題舞台，破百組的精彩演出，佔地場域相當大，包含三大舞台，活動展地相當大，包含免費舞台（青春夢、小港祭、出頭天）、室內舞台（海龍王、卡魔麥、海波浪、大雄丸、藍寶石）與戶外舞台（南霸天、女神龍、出頭天、青春夢、小港祭），到活動地點駁二特區，除了可聽團之外，現場還有美食市集，今（30）日下午現場已擠滿人潮。其中連結兩大區域的大港橋，因應龐大人潮，還需人流管制。

▲駁二特區內的大港橋，因為大港開唱而引來龐大人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲駁二特區內的大港橋，因為大港開唱而引來龐大人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
市府公告，配合2024大港開唱，3月30日(六)-3月31日(日)高雄港的大港橋除了全日暫停旋轉，還維護民眾通行安全，大港橋兩端入口將機動管制人流，原本可雙向通行的橋面，還會管制成僅能單向。官方單位還呼籲民眾勿於橋上逗留、占用行人通道，切勿奔跑並停留拍照。

▲大港橋因應兩天大港開唱有人流管控，服務人員也舉出警示牌。（圖／記者葉盛耀攝）
▲大港橋因應兩天大港開唱有人流管控，服務人員也舉出警示牌。（圖／記者葉盛耀攝）
至於台南，從昨（29）日起迎來「紅球計畫」（RedBall Project），繼台灣燈會在台南圓滿落幕之後，又以紅球為台南帶來巨大觀光效益，從昨（29）日至4月7日連續10天穿梭在台南10個景點當中。繼昨日的接官亭開幕之後，今日來到永樂市場，現場擠爆人潮，完全比照首日搶拍熱潮，讓永樂市場除了有為小吃而排隊的饕客之外，不少國內外遊客都高舉手機拍攝紅球。

▲紅球計畫今天將巨大紅球巡迴到永樂市場，引來大批民眾。（圖／翻攝爆料公社）
▲紅球計畫今天將巨大紅球巡迴到永樂市場，引來大批民眾。（圖／翻攝爆料公社）
「紅球計畫」（RedBall Project）是由美國當代藝術家 Kurt Perschke發起，是2001年就開始的藝術行動。直徑4.5公尺、重達122公斤的紅球，已經在巴黎、倫敦、雪梨、巴塞隆納等全球40多個知名城市巡迴出現，此次預計將遊歷台南10處地點，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。

3月29日～4月10日紅球10個台南景點與展覽時間：

1.接官亭／五條港及運河區域
3月29日（五）12:00 - 18:00

2.永樂市場
3月30日（六）12:00 - 18:00

3.臺南公園念慈亭／燕潭及文元溪區域
3月31日（日）11:00 - 18:00

4.國立成功大學未來館／德慶溪流域
4月1日（一）11:00 - 18:00

5.安平古堡／海岸沙洲區域
4月2日（二）11:00 - 18:00

6.台南市美術館2館
4月3日（三）11:00 - 18:00

7.河樂廣場／五條港及運河區域
4月4日（四）11:00 - 18:00

8.新化街役場／山海樞紐
4月5日（五）10:30 - 17:30

9.竹溪月見橋／竹溪流域
4月6日（六）11:00 - 18:00

10.大南門城 ／福安坑溪流域
4月7日（日）10:00 - 17:00

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