南台灣傳擠爆人潮！大港開唱引大港橋管制　紅球計畫今在永樂市場

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因此次共計有10大主題舞台，破百組的精彩演出，佔地場域相當大，包含三大舞台，活動展地相當大，包含免費舞台（青春夢、小港祭、出頭天）、室內舞台（海龍王、卡魔麥、海波浪、大雄丸、藍寶石）與戶外舞台（南霸天、女神龍、出頭天、青春夢、小港祭），到活動地點駁二特區，除了可聽團之外，現場還有美食市集，今（30）日下午現場已擠滿人潮。其中連結兩大區域的大港橋，因應龐大人潮，還需人流管制。
市府公告，配合2024大港開唱，3月30日(六)-3月31日(日)高雄港的大港橋除了全日暫停旋轉，還維護民眾通行安全，大港橋兩端入口將機動管制人流，原本可雙向通行的橋面，還會管制成僅能單向。官方單位還呼籲民眾勿於橋上逗留、占用行人通道，切勿奔跑並停留拍照。
至於台南，從昨（29）日起迎來「紅球計畫」（RedBall Project），繼台灣燈會在台南圓滿落幕之後，又以紅球為台南帶來巨大觀光效益，從昨（29）日至4月7日連續10天穿梭在台南10個景點當中。繼昨日的接官亭開幕之後，今日來到永樂市場，現場擠爆人潮，完全比照首日搶拍熱潮，讓永樂市場除了有為小吃而排隊的饕客之外，不少國內外遊客都高舉手機拍攝紅球。
「紅球計畫」（RedBall Project）是由美國當代藝術家 Kurt Perschke發起，是2001年就開始的藝術行動。直徑4.5公尺、重達122公斤的紅球，已經在巴黎、倫敦、雪梨、巴塞隆納等全球40多個知名城市巡迴出現，此次預計將遊歷台南10處地點，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。
3月29日～4月10日紅球10個台南景點與展覽時間：
1.接官亭／五條港及運河區域
3月29日（五）12:00 - 18:00
2.永樂市場
3月30日（六）12:00 - 18:00
3.臺南公園念慈亭／燕潭及文元溪區域
3月31日（日）11:00 - 18:00
4.國立成功大學未來館／德慶溪流域
4月1日（一）11:00 - 18:00
5.安平古堡／海岸沙洲區域
4月2日（二）11:00 - 18:00
6.台南市美術館2館
4月3日（三）11:00 - 18:00
7.河樂廣場／五條港及運河區域
4月4日（四）11:00 - 18:00
8.新化街役場／山海樞紐
4月5日（五）10:30 - 17:30
9.竹溪月見橋／竹溪流域
4月6日（六）11:00 - 18:00
10.大南門城 ／福安坑溪流域
4月7日（日）10:00 - 17:00