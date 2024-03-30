孫可芳順利產子！曬「一家三口牽手照」 劉冠廷長文曝激動心情
演員孫可芳、劉冠廷愛情長跑15年，於去年結婚並宣布懷孕喜訊，今（30）日稍早夫妻倆在社群媒體上貼出與兒子「小太陽」的牽手照，宣布順利產子，情緒激動的劉冠廷則是寫下長文分享心情，提到，「小太陽平安來到這個世界上了。」
記者吳雨婕／綜合報導
劉冠廷提到陪產的點滴，直言非常緊張，身體與心跟不上，「我握著豆的手，看著她，就看著她，我要記得她這麼辛苦又充滿光輝的模樣，然後，哭聲！喔！小太陽，你出生了，喔，兒子，我是把拔她是馬麻，沒事沒事你別害怕，謝謝醫生，謝謝妳們！謝謝妳們的悉心照顧，小太陽平安來到這個世界上了。」
劉冠廷被請出產房後，一個人在外頭聽到兒子洗澡的哭聲、太太與醫生的談話聲，「想著這一路以來，想著想著護理師叫我來確認一下，十根手指12345678910，十根腳趾12345678910，好久沒有這麼專心的從一數到十了，你想抱他一下嗎？可以嗎？可是他還這麼小，兒子這是我每天晚上都會唱給你聽的歌。」據悉，孫可芳選擇剖腹產，目前人正在休養，兒子「小太陽」一出生就有3400克。
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