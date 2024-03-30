蘇建文累積執法3381場！中職裁判第一人 引退心中只有「感恩」
中職資深裁判蘇建文，今（30）日在大巨蛋中職開幕戰擔任三壘審，這也是他生涯最後一次執法，接下來他將退居幕後，擔任二軍總督導的工作，負責培育年輕裁判，蘇建文表示，其實多年前就向聯盟高層提出退居幕後的想法，但直到今年開季前才定案，今天是最後一次執法，但他並沒有退休，聯盟有許多優秀的新生代裁判，他希望貢獻所學培育後進。
記者吳政紘/台北報導
蘇建文學生時期是排球校隊，沒有棒球底子，1991年聯盟招募裁判，蘇建文在妻子鼓勵下，勇敢投入履歷，最後順利入選，聯盟當時200人中只錄取3位，其中一位就是蘇建文。1992年3月19日統一獅對味全龍之戰，蘇建文從右線審開始，開啟執法生涯，加上今天大巨蛋 「最終戰 」，累計執法3381場，其中914場主審都是中職紀錄。
對於自己生涯最後一場執法就是在中職大巨蛋，蘇建文一如往常2小時前到球場簽到，並且開始「磨球」，33年來始終如一，他今天在大巨蛋受到球迷熱烈歡迎，還有球迷要簽名。
蘇建文透露，其實他原本打算去年站完就退下來，只是聯盟長官對他十分禮遇，堅持安排他在大巨蛋執法畫下完美句點，內心很感動，但他堅持不要擔任主審，希望傳承自己的經驗。
蘇建文說：「回顧30多年執法生涯，內心只有2個字，那就是『感恩』，我不是棒球科班選手出身，也沒有當裁判的經驗，卻能在職棒一站就是30幾年，今天站完不會感傷，而是十分感恩。」
蘇建文的妻子、還有乾女兒等家人都在大巨蛋現場，不過兒女在日本，他很感謝聯盟給他這麼多的舞台可以發展，接下來退下來擔任擔任二軍總督導，負責提攜後進。
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