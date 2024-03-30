2024第2波水逆要來了！「4星座」陷重災區25天　天秤座人和大挑戰

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牡羊座
牡羊座的朋友，將會感受到這次逆行帶來的影響最為深刻。 水星逆行發生在你們的本星座，可能會影響你們的個人形象和行動力。 在這段時間裡，你們可能需要更多的耐心和反省，因為事情可能不如預期順利。 儘管如此，這也是一個重要的成長和學習機會，讓你們更深入地檢視自己的行為和決策。 以開放的心態迎接逆行的來臨，並保持靈活應對的態度，將有助於你們應對可能出現的變化。
巨蟹座
巨蟹座的你，這次水星逆行可能會牽動到你內心深處的情感和家庭生活。 溝通上的困難可能會讓你感到挫折，尤其是與家人和親密關係的交流可能會變得複雜。 在這段時間裡，更需要你展現耐心和包容心，以理解他人的立場和情感需求。 儘管面對挑戰，也許這是你更深入了解家庭和情感議題的機會，讓你的關係更加堅固和穩定。
天秤座
天秤座的朋友們，這次水星逆行可能會對你們的人際關係帶來一些挑戰。 在這段時間裡，你們可能會遇到溝通上的困難或誤解，這可能會對你們的關係造成一些不便。 儘管如此，這也是一個成長和學習的機會，讓你們更深入地了解自己和他人。 因此，我們建議你們以開放的心態迎接逆行的來臨，並以靈活應對的態度面對可能出現的變化。 透過更多的努力和理解，你們可以維持和諧的人際關係，並在逆行期間得到更多的成長和收穫。
摩羯座
摩羯座的人，本次水星逆行對你們來說，可能帶來事業和生涯的挑戰。 或許你會感到有些混亂和不確定性，這需要你更努力地應對改變。 這段時間也是一個考驗你智慧和耐心的時刻，但也同時也是一個讓你成長和學習的寶貴機會。 保持冷靜和堅定，以積極的態度面對挑戰，相信你能夠克服困難，迎接更好的未來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。