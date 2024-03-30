小米造車成功變身許願池！「能不能生產一下相機」衝微博熱搜第一
中國小米集團28日宣布「SU7」純電動汽車正式上市，從智慧手機到跨領域研發、製造智慧車輛，小米創下全球首例，也在中國引發轟動。跨界成功的小米儼然成為中國網友的許願池，網友向小米董事長雷軍喊話「能不能生產一下相機」衝上微博熱搜第一，還有網友加碼喊出「能不能蓋個房子」、「能不能開個牙科」。
記者倪浩軒/綜合報導
小米董事長雷軍在SU7的新車發表會上，公開多項號稱優於特斯拉（Tesla）Model 3的數據，叫陣意味濃厚。雷軍也強調，雖然小米迎來造車的第一項成果，但等到開啟交付後，真正的考驗才要開始，現在遠遠還沒有到可以鬆一口氣的時刻。
顯然中國網友也同意雷軍看法，小米還沒有到鬆一口氣的時刻，因為許多人已經開始敲碗小米跨界到新領域，尤其是「雷軍能不能生產一下相機」衝上微博熱搜第一，獲得最多人討論。
中國網友紛紛表示，「雷軍能不能生產一下相機，對標富士xs20或x100v，還有佳能g7x系列，把這倆居高不下的價格給我打下來」、「舉雙手贊成！ ！ ！ 就先對標富士吧我真的很想要」、「狠狠支持，中國人要有自己的相機」。另外也有網友表示，「雷軍蓋房子吧，小米之家我看行」、「雷軍開牙科吧，把牙醫價格給我打下來」。