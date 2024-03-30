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2024百貨慶祝母親節！新光三越、遠東SOGO全台優惠　線上DM一文看

▲2024年全台百貨母親節檔期陸續開跑，《NOWnews》整理了全台百貨母親節檔期表，先筆記好時間，搶便宜衝第一波。（圖／SOGO百貨提供）
▲2024年全台百貨母親節檔期陸續開跑，《NOWnews》整理了全台百貨母親節檔期表，先筆記好時間，搶便宜衝第一波。（圖／SOGO百貨提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024年全台百貨母親節檔期陸續開跑，是入手保養品、選購母親節禮物的優惠時機，尤其是在母親節檔期正式開跑前，部分百貨會有化妝品購物節作為前哨戰，若是今年送禮打算購買美妝保養品，也可以提早購買，避免越靠近節日當天商場人擠人，《NOWnews》整理了全台百貨母親節檔期表，先筆記好時間，搶便宜衝第一波！

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【雙北地區】

📍台北101購物中心：4/3～5/12
台北101黃金周4/3~4/9攜手中國信託舉辦101全會員預購會；母親節檔期正式開跑 4/10~5/12。線上DM

📍台北統一時代百貨：美人節4/2～4/7；母親節檔期，4/10～5/12。線上DM

「美人節」檔期，將於4/2盛大開跑，首6日化妝品、香氛、內衣推出滿2000送300，業種回饋就高達15%；使用icash Pay綁定統一時代聯名卡滿6000再送500，合計最高消費滿6000就送1400，再搭配館內多樣優惠活動，最高回饋達25%

📍遠東SOGO台北店：母親節化妝品節4/2～5/12線上DM

SOGO台北店，4/2(二)~4/8(一)化妝品區單筆5000元送500元電子抵用券、指定彩妝香氛男士保養單筆3000元送300元電子抵用券，今年再幫你把券加倍放大使用，首度祭出化妝品可收券。另外滿額再加贈「300元男女服飾鞋內衣寢具家用折價券」

優惠提早開跑 3/28(四)~4/7(日)更祭出指定銀行4%金喜刷，單日單館單卡累積消費滿5000元(含)以上，即可兌換「SOGO 4%電子抵用券」。

📍遠東SOGO天母店：母親節化妝品節4/1～5/12，線上DM

美妝／香氛首七日4/1-4/7單日消費滿５千送5百電子抵用券，今年首度可將抵用券使用於化妝品。今年並特別規劃14大品牌購買精選特惠組加贈商品券100元（各品牌限量20份）。

📍台北遠東百貨-信義A13：4/24～5/14，線上DM

📍新光三越台北信義新天地、南西店、天母店、站前店、信義：4/4～4/24超級購物節；母親節4/25~5/12，線上DM

超級購物節4/2（二）起開跑，會員獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首八日名品單筆滿1萬送5,000點，獨享好康再加碼！化妝品區滿額贈－單筆滿1萬再加贈5,000點skm points，新光三越聯名卡加碼首八日天天單筆刷3,000贈1,500點、11大指定銀行單筆刷3,000贈1,000點。

▲新光三越。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲新光三越超級購物節4/2（二）起開跑，會員獨享全館單筆滿3,000元送3,000點。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍微風南山、微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高4/4～5/12，線上DM

4/4(四)-5/12(日)期間除了消費達門檻即贈微風積點禮遇會員專屬酬賓回饋外，首六日於微風南山使用玉山臺北南山廣場卡微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高使用微風聯名卡刷卡消費達檻再享加贈1000點。此外在活動檔期在微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高刷微風聯名卡單日單卡消費滿 20,000 元,即贈「MAISON KAYSER梅森凱瑟 4 吋蛋糕兌換券」乙張。

📍Global Mall-新北中和、板橋車站、南港車站：4/18～5/12
📍Bellavita寶麗廣場：4/21～5/12
📍大葉高島屋：4/1～ 5/12
📍京站購物中心：4/4～5/12，線上DM
📍誠品生活南西、松菸店、西門店、武昌店、板橋店、新板店、R79：4/13～5/31
📍NOKE忠泰樂生活 ：4/1～4/24波優惠；4/25～5/12第二波優惠，線上DM

【桃竹苗地區】

📍台茂購物中心：3/28~5/12
📍新光三越-桃園站前店：4/4～4/24超級購物節；母親節4/25~5/12，線上DM
📍Global Mall-桃園A8、A19：4/18～5/12
📍新竹大遠百：4/24～5/14
📍竹北大遠百：4/24～5/14
📍桃園遠東百貨：4/24～5/14
📍中壢SOGO百貨：3/28～5/12，線上DM
📍新竹SOGO巨城店：3/28～5/12，線上DM

【台中、嘉義、台南】

📍廣三SOGO百貨3/19～5/12線上DM
📍Top City台中大遠百3/21～5/14線上DM
📍中友百貨：3/21～5/13線上DM
📍豐原太平洋百貨：3/28～5/13
📍新光三越-台中中港店、嘉義垂楊店：超級購物節4/2～4/24；母親節4/25～5/12(日)
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：4/18～5/20
📍MITSUI OUTLET PARK台中港三井、台南三井：4/19～5/12
📍遠東百貨嘉義店：4/24～5/14
📍新光三越-台南中山店、台南西門新天地：超級購物節4/2～4/24；母親節4/25～5/12(日)
📍南紡夢時代購物中心：3/28～5/13
📍台南遠東百貨成功店：4/24～5/14

【高雄、屏東】

📍統一時代百貨高雄店 ：4/4～5/12
📍Global Mall-新左營車站、屏東：4/18～5/12
📍高雄漢神巨蛋：4/18～5/12
📍屏東太平洋百貨：4/11～5/12
📍高雄大遠百：4/24～5/14
📍高雄SOGO百貨：3/28～5/12
📍新光三越-高雄左營店、高雄三多店：超級購物節4/2～4/24；母親節4/25～5/12
📍高雄漢神百貨：4/18～5/12

【花東】

📍遠東百貨花蓮店：4/24～~5/14

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