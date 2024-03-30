2024百貨慶祝母親節！新光三越、遠東SOGO全台優惠　線上DM一文看

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📍台北101購物中心：4/3～5/12
台北101黃金周4/3~4/9攜手中國信託舉辦101全會員預購會；母親節檔期正式開跑 4/10~5/12。線上DM。
📍台北統一時代百貨：美人節4/2～4/7；母親節檔期，4/10～5/12。線上DM
「美人節」檔期，
📍遠東SOGO台北店：母親節化妝品節4/2～5/12線上DM
SOGO台北店，4/2(二)~4/8(一)化妝
優惠提早開跑 3/28(四)~4/7(日)更祭出指定銀行4%金喜刷，
📍遠東SOGO天母店：母親節化妝品節4/1～5/12，線上DM
美妝／香氛首七日4/1-4/
📍台北遠東百貨-信義A13：4/24～5/14，線上DM
📍新光三越台北信義新天地、南西店、天母店、站前店、信義：4/4～4/24超級購物節；母親節4/25~5/12，線上DM
超級購物節4/2（二）起開跑，會員獨享全館單筆滿3,000元送3,000點、首八日名品單筆滿1萬送5,000點，獨享好康再加碼！化妝品區滿額贈－單筆滿1萬再加贈5,000點skm points，新光三越聯名卡加碼首八日天天單筆刷3,000贈1,500點、11大指定銀行單筆刷3,000贈1,000點。
📍微風南山、微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高4/4～5/12，線上DM
4/4(四)-5/12(日)期間除了消費達門檻即贈微風積點禮
📍Global Mall-新北中和、板橋車站、南港車站：4/18～5/12
📍Bellavita寶麗廣場：4/21～5/12
📍大葉高島屋：4/1～ 5/12
📍京站購物中心：4/4～5/12，線上DM
📍誠品生活南西、松菸店、西門店、武昌店、板橋店、新板店、R79：4/13～5/31
📍NOKE忠泰樂生活 ：4/1～4/24波優惠；4/25～5/12第二波優惠，線上DM
【桃竹苗地區】
📍台茂購物中心：3/28~5/12
📍新光三越-桃園站前店：4/4～4/24超級購物節；母親節4/25~5/12，線上DM
📍Global Mall-桃園A8、A19：4/18～5/12
📍新竹大遠百：4/24～5/14
📍竹北大遠百：4/24～5/14
📍桃園遠東百貨：4/24～5/14
📍中壢SOGO百貨：3/28～5/12，線上DM
📍新竹SOGO巨城店：3/28～5/12，線上DM
【台中、嘉義、台南】
📍廣三SOGO百貨：3/19～5/12；線上DM
📍Top City台中大遠百：3/21～5/14；線上DM
📍中友百貨：3/21～5/13；線上DM
📍豐原太平洋百貨：3/28～5/13
📍新光三越-台中中港店、嘉義垂楊店：超級購物節4/2～4/24；母親節4/25～5/12(日)
📍Mitsui Shopping Park LaLaport 台中：4/18～5/20
📍MITSUI OUTLET PARK台中港三井、台南三井：4/19～5/12
📍遠東百貨嘉義店：4/24～5/14
📍新光三越-台南中山店、台南西門新天地：超級購物節4/2～4/24；母親節4/25～5/12(日)
📍南紡夢時代購物中心：3/28～5/13
📍台南遠東百貨成功店：4/24～5/14
【高雄、屏東】
📍統一時代百貨高雄店 ：4/4～5/12
📍Global Mall-新左營車站、屏東：4/18～5/12
📍高雄漢神巨蛋：4/18～5/12
📍屏東太平洋百貨：4/11～5/12
📍高雄大遠百：4/24～5/14
📍高雄SOGO百貨：3/28～5/12
📍新光三越-高雄左營店、高雄三多店：超級購物節4/2～4/24；母親節4/25～5/12
📍高雄漢神百貨：4/18～5/12
【花東】
📍遠東百貨花蓮店：4/24～~5/14