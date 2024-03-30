藍白組RCEP友好協會 柯建銘：配合中國掏空給台灣製造危機
國民黨與民眾黨立委日前成立「中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會」，創會會長、國民黨立委傅崐萁表示，盼深化交流，幫助台灣參與區域經濟整合。對此民進黨立法院總召柯建銘表示，這是立院有史以來第一個，公然唱和中國主張的國會聯誼會，藍白配合中國掏空台灣的司馬昭之心，不只路人皆知，在美中關係劍拔弩張之際，「無疑將給台灣製造更多危機！」
記者陳威叡／台北報導
柯建銘表示，本週四在立法院，有一則新聞很少人注意，國民黨35位立委與民眾黨5位立委，兩個黨共40位立委，以國民黨總召傅崐萁為首，成立了「中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會」，這是立法院有史以來第一個，公然唱和中國主張的國會聯誼會，當場傅總召甚至表明，休會期間，就要率團拜訪RCEP 的主導國「中國」。
柯建銘指出，RCEP本質上是一個中國主導的區域經貿協定，在過去台灣曾經爭取加入，然而中國暗地裡鼓動香港加入，企圖以「一國兩制」模式，逼迫台灣就範，換言之，如果台灣不接受「一國兩制」，根本無可能加入RCEP。
柯建銘說，如今國民黨與民眾黨剛拿到國會多數，便堂而皇之的引狼入室，毫不遮掩的在台灣的國會，迎合中國對台灣的統戰，而這個成立的時間點，恰好就是國民黨立委宣布考察南沙太平島，前總統馬英九宣布訪中之際，更是令人不寒而慄。
柯建銘表示，國民黨與民眾黨，配合中國掏空台灣的司馬昭之心，不只路人皆知，在這個美中雙方關係劍拔弩張之際，「無疑將給台灣製造更多危機！」