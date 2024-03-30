李多慧爆與籃籃有心結！大巨蛋開心同框樂天隊友 破不和傳聞
今（30）日是中職第一場大巨蛋開幕戰，南韓啦啦隊女神李多慧上週宣布離開樂天女孩，加入味全龍，成為「小龍女」隊長，今天首度以「小龍女」隊長身分站上大巨蛋，開心與林襄、小映等人互動。先前傳出她會離開樂天是與樂天隊長籃籃不合，稍早被直擊到穿著可愛旗袍的她，大方與樂天女孩陸筱晴、籃籃同框的畫面，以行動破除不和傳聞。
記者吳雨婕／綜合報導
李多慧加入味全龍後，便傳出離開樂天的原因是與樂天女孩隊長籃籃不合，IG還刪光樂天女孩們，被質疑忘恩負義，先前受訪時李多慧否認與籃籃不合，「和樂天的成員們都很親，雖然離開很可惜，但也不是這樣就等於結束，畢竟還是朋友，之後在外面見面就好，我也會去籃籃家玩。」澄清傳聞。
今天在大巨蛋現場，李多慧被直擊與樂天女孩的陸筱晴、籃籃，3人對著鏡頭擺出俏皮表情，陸筱晴比出臉頰愛心，籃籃手上高舉李多慧的大頭看板，嘟起嘴巴，模樣逗趣，後方的李多慧則是變成一朵可愛小花，透過行動破除外界傳聞。
李多慧今天現身時，穿著「小龍女」紅色旗袍與其他小龍女們開心互動，在現場還小跳了一段自己的新歌〈HUSH〉，更與林襄等小龍女們一同跳舞應援，展現滿滿的活力，之前傳出小龍女「隊長鬧雙胞」，在小龍女們大合照時，原隊長小映與李多慧一起站在C位，展現好交情，不是如傳聞般水火不容。
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