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「大港開唱」市集攻略！100多攤美食　排隊豬舌飯、老茶行霜淇淋

▲2024大港開唱今明兩天於駁二特區舉行，現場並有市集超過200攤，美食攤位則超過100多家，老字號香茗茶行的霜淇淋也在其中。（圖／記者葉盛耀攝）
▲2024大港開唱今明兩天於駁二特區舉行，現場並有市集超過200攤，美食攤位則超過100多家，老字號香茗茶行的霜淇淋也在其中。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

2024大港開唱𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥於今天3月30日、3月31日於高雄駁二特區舉行，因為共計有10大主題舞台，破百組的精彩演出，佔地相當廣大，除了有免費與付費才可聽到的樂團演出，現場更有超過200攤的市集攤位，不須買票就可前往。其中美食攤位數量就達100攤以上，包含輕食三明治、老滋味小吃、霜淇淋、特色飲品等都有，就算買不到票進去聽團，也要在周邊大嗑美食，不容錯過的市集攤位攻略一次整理。

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此次因應大港開唱𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥也規劃出「港邊市集 」，分有六大區域，包含小港祭舞台旁的「港邊市集 x foodpanda 專區」、「風格桌攤（美食）」、「三輪車攤、美食餐車」、「美食餐車」、「帳篷攤位」與「風格桌攤（文創手作、輕食）」，散落在駁二特區的各區域，可搭配場域圖慢慢找尋，或者市集業者也有整理出美食地圖（按此）可按圖索驥、逐一開攻，現場也備有座位區，方便饕客們慢慢品嘗。此篇精選高雄在地人大推的攤商5家：

▲大港開唱「港邊市集」此次集結200個攤位，美食就有100多攤。（圖／記者葉盛耀攝）
▲大港開唱「港邊市集」此次集結200個攤位，美食就有100多攤。（圖／記者葉盛耀攝）
📍香茗茶行1946
在高雄高雄鹽埕區創立超過七十年的老店，一開始主打特色茶飲加上新鮮鮮乳，滋味不但香濃且無負擔，受到高雄在地人歡迎。後又研發出霜淇淋，最招牌為鐵觀音口味霜淇淋，吃起來有著濃郁且明顯的茶香，極淡的苦澀味，吃起來更不覺得膩。

📍MÚO
原本是位在台鋁生活商場內，是家結合火與現代廚藝，以柴燒為主軸的新派法餐，這一次因應市集推出主廚自製的手工義式煙燻腸，強調以豬肉為底，加入澳洲和牛，驚訝的是還灌入高湯，因此帶煙燻氣味的肉質中還能保有湯汁質地。另外還有葛瑪蘭豬五花賈巴達三明治，選用纖維細緻完全沒有腥味的葛瑪蘭豬肉，搭著生菜等包入自製麵包中，尤其麵包體烤到外酥內Q軟，相當好吃。

▲MÚO推出手工義式煙燻腸，還有葛瑪蘭豬五花賈巴達等兩種口味三明治。（圖／記者葉盛耀攝）
▲MÚO推出手工義式煙燻腸，還有葛瑪蘭豬五花賈巴達等兩種口味三明治。（圖／記者葉盛耀攝）
📍迪記法式豬舌飯
高雄龍華市場內排隊人氣美食，使用新鮮台灣豬舌，整條加以舒肥處理，因為真空包內還會加入香料油，所以同時又有種法式油封的效果，豬舌切片後加以炙燒，搭上白飯、青蔥與帶著中東香料味的特製醬，吃起來噴香又涮嘴。

▲舒肥過的豬舌柔嫩微Q，搭著白飯、特製醬等相當順口好吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲舒肥過的豬舌柔嫩微Q，搭著白飯、特製醬等相當順口好吃。（圖／記者葉盛耀攝）
📍ONE-R 章魚燒
因為有相當多創意口味而聞名，有松露醬、明太子等獨特風味。除了每顆章魚燒有一大塊章魚，還因為黑色的粉漿，讓它成為黑嚕嚕外情的章魚燒。

▲喜歡玩創意口味的ONE-R 章魚燒，在市集裡推出黑嚕嚕外型的章魚燒看起來逗趣。（圖／記者葉盛耀攝）
▲喜歡玩創意口味的ONE-R 章魚燒，在市集裡推出黑嚕嚕外型的章魚燒看起來逗趣。（圖／記者葉盛耀攝）
📍糯夫米糕
由創辦人劉雨樵約9年前踩著老鐵馬在台南的大街小巷，販售阿嬤傳承拿手米糕而聞名全台，招牌麻油豬軟骨米糕，選用肩胛軟骨肉製作，搭著有點酒香的黏軟糯米飯，香氣撲鼻。

▲糯夫米糕在台南府城是人氣相當高的店家。（圖／記者葉盛耀攝）
▲糯夫米糕在台南府城是人氣相當高的店家。（圖／記者葉盛耀攝）
2024大港開唱「港邊市集 」完整名單：

▌港邊市集 x foodpanda 專區＠小港祭舞台旁



阿美嬤紅茶奶

小扁擔米糕

空空塔可飯 Konkon Taco Rice

浪頭叔叔 Uncle Waves

H&H現炸吉拿棒

食好粿大富粿

ThisBALL.pancakes

泰渴泰式奶茶

Eric’s kitchen 艾瑞克廚房 ft. 迷因炸雞

糯夫米糕

緩食甜點 Lentement

柒壹喫堂大港版刈包

香茗茶行1946 高雄鹽埕七十年老店

ONE-R 章魚燒

尻雞實驗室

Temperature Studio 溫度劑

美滿總匯 MM Fantastic Club

叄男美式三明治The 3rd.





▌ 風格桌攤（美食）



杦月初。植感食光

歐拉蔬食

Jameson美式煙燻BBQ

就想吃蛋餅

餃人

旗津順-烤小卷

CHEF PETER CUISINE 半個流浪廚師

金香香豆腐

TAEBAK 韓食

純愛小吃部

アケド騎樓雞排

BULA冷奶油咖椰吐司

老爸麵線

想不到mobile kitchen

吃草的妞

平和居

蔦丘｜日式

元濱大叔滷味專家

狂草咖哩

一杯手撕雞吧

堡貝蛋

超好吃豬肋排｜市集概念店

炸魚小鎮

花得法廚房

浪丸燒

隅生雞蛋糕

MOODY 泰式手作調飲

駱駝婦人-北非料理

小啡巷 Coffee Alley

AI-YO哎呦愛玉

吉獅。吉事 吉拿棒

一點點mini可頌

怪獸鈴噹銅鑼燒 MonsterDorayaki

Yen的廚房la cocina de Yen

Kaju義式手作冰淇淋

冰冰蹦蹦

黑輪妹の三輪車

爅登煙醺 Modern Smoker B.B.Q

恩美刈包

美滿雞媽媽炸雞百貨

擼串串 / 燒烤專門

CHU CHU炒泡麵

饗食

R.E泰式奶茶

SINGHOMEI 咖椰球

旦旦鳥蛋

布魯托熱狗堡

泊塢 屋台酒食

家庭號傳統甜品





▌ 三輪車攤



小日秀秀

川田 手切冰淇淋-貳店

焼き焼きYAKI

熊老闆地瓜球

FULL SANDWICH

頑固油飯

WEBBERGER

小俠愛吃沙威瑪

貳春Smoothie

SNOW 雪諾義式冰淇淋

敝姓蔡。可麗餅

喵屋，爌肉星球

炸鷄合作社

逐夢__烤餅

印度脆球-帕尼布尼

魷嫩有蝦

傲蕉香蕉煎餅

日腸小室

鄰座熱狗堡

嫩比金豬



▌ 美食餐車

Taugamma頭家嬤煙燻BBQ

Mr. Cowboy 牛仔先生

What’s up 熱狗堡

Machala馬查拉漢堡

CAMPO蔬食古巴三明治

LA la Taco 啦啦塔可餐車

糸屯貝果_me too bage

鯊到蚵仔煎

海龜哺哺

Jimny Coffee 居米珈琲



▌帳篷攤位

HOT BOX BARBECUE

吉米樂狗

溫度漢堡 We-Do Burger

臺米菜飯TAIMIRICE

邱記碳烤

iff coffee 若且唯若

春日糖餅

butterkaka 美式肉桂捲

新村站著吃烤肉

五桐號

IKEA

搖滾雞炸雞專賣店

倉。挽肉君

天天來冷飲DGCD

Akau Coffee 猻物咖啡

MÚO

沙嗲佬

迪記法式豬舌飯

一人一伴 ともだち

明宏拔絲地瓜

旁聽席

海王餃煎製

微醺花園X海味

好初早餐

巴歌浪小聚所

BELIEF比立福牛排

巷宮刈包 SIANG GONG





▌風格桌攤（文創手作、輕食）

古古家

UNION MAD

浪東西

桑古SOMEGOOD

CatMeat 貓肉商店

復。Furugi

Ina’s life

一些設計

Oytaitai歐陽太太的衣櫃

Oversize vintage

REGETHER

Idle Masses 閒眾

DreamChaser Studio

本物古著

A.U.C.B.

酒叩桃子Jocomomo

molleofficial

DARKNITE

極樂鳥

Boogie Rooster

HIGA_shop

D.crazy__

SUZU_house

老耄商行

公主毛病

湯川馬尺

BetterDays studio

美好排泄選品店

我是森森

叢 Converge

ED.hatter

Relaxedship

iNAKATA

偷偷喊我 手作裁縫室

世界漂亮在台協會

NO MORE 無模設計

STAYHOME

Lova accessory

Morá 輕奢飾品

made by Hi.An

小島日和

98分飾品

Her earrings 她的耳環

PANACEA

南美黑叔叔

Raw Market肉麻吉

cheng cheng

mich.illust

沒有文青｜手寫設計

CERES Parfums

四代目サングラ

Mutare蛻變｜水晶手作療癒品牌

無尾香蕉動物學校

天台三坪大 Penthouse3m2

花ㄔ了女孩·ICING手作美學

打勾勾人寵慢活館

靈魂交易所 Soul

INESS一寧香氛

週日公園唱片行 Sunday Park Records

Alas飛翔羽翼樂器行 X 拾柒設計工作室

地獄書道 kaishodo calligraphy

Tiny Tot 像個小孩

浪漫曠野

Hi你好創意設計

海心療心室

裴喜兒

員人TATTOO

群刺青

鹹鹹美代子

叁拾而立

Kimóo 平衡宇宙

Y ◡ ing R.

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