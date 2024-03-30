「大港開唱」市集攻略！100多攤美食　排隊豬舌飯、老茶行霜淇淋

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📍香茗茶行1946
在高雄高雄鹽埕區創立超過七十年的老店，一開始主打特色茶飲加上新鮮鮮乳，滋味不但香濃且無負擔，受到高雄在地人歡迎。後又研發出霜淇淋，最招牌為鐵觀音口味霜淇淋，吃起來有著濃郁且明顯的茶香，極淡的苦澀味，吃起來更不覺得膩。
📍MÚO
原本是位在台鋁生活商場內，是家結合火與現代廚藝，以柴燒為主軸的新派法餐，這一次因應市集推出主廚自製的手工義式煙燻腸，強調以豬肉為底，加入澳洲和牛，驚訝的是還灌入高湯，因此帶煙燻氣味的肉質中還能保有湯汁質地。另外還有葛瑪蘭豬五花賈巴達三明治，選用纖維細緻完全沒有腥味的葛瑪蘭豬肉，搭著生菜等包入自製麵包中，尤其麵包體烤到外酥內Q軟，相當好吃。
📍迪記法式豬舌飯
高雄龍華市場內排隊人氣美食，使用新鮮台灣豬舌，整條加以舒肥處理，因為真空包內還會加入香料油，所以同時又有種法式油封的效果，豬舌切片後加以炙燒，搭上白飯、青蔥與帶著中東香料味的特製醬，吃起來噴香又涮嘴。
📍ONE-R 章魚燒
因為有相當多創意口味而聞名，有松露醬、明太子等獨特風味。除了每顆章魚燒有一大塊章魚，還因為黑色的粉漿，讓它成為黑嚕嚕外情的章魚燒。
📍糯夫米糕
由創辦人劉雨樵約9年前踩著老鐵馬在台南的大街小巷，販售阿嬤傳承拿手米糕而聞名全台，招牌麻油豬軟骨米糕，選用肩胛軟骨肉製作，搭著有點酒香的黏軟糯米飯，香氣撲鼻。
2024大港開唱「港邊市集 」完整名單：
▌港邊市集 x foodpanda 專區＠小港祭舞台旁
阿美嬤紅茶奶
小扁擔米糕
空空塔可飯 Konkon Taco Rice
浪頭叔叔 Uncle Waves
H&H現炸吉拿棒
食好粿大富粿
ThisBALL.pancakes
泰渴泰式奶茶
Eric’s kitchen 艾瑞克廚房 ft. 迷因炸雞
糯夫米糕
緩食甜點 Lentement
柒壹喫堂大港版刈包
香茗茶行1946 高雄鹽埕七十年老店
ONE-R 章魚燒
尻雞實驗室
Temperature Studio 溫度劑
美滿總匯 MM Fantastic Club
叄男美式三明治The 3rd.
▌ 風格桌攤（美食）
杦月初。植感食光
歐拉蔬食
Jameson美式煙燻BBQ
就想吃蛋餅
餃人
旗津順-烤小卷
CHEF PETER CUISINE 半個流浪廚師
金香香豆腐
TAEBAK 韓食
純愛小吃部
アケド騎樓雞排
BULA冷奶油咖椰吐司
老爸麵線
想不到mobile kitchen
吃草的妞
平和居
蔦丘｜日式
元濱大叔滷味專家
狂草咖哩
一杯手撕雞吧
堡貝蛋
超好吃豬肋排｜市集概念店
炸魚小鎮
花得法廚房
浪丸燒
隅生雞蛋糕
MOODY 泰式手作調飲
駱駝婦人-北非料理
小啡巷 Coffee Alley
AI-YO哎呦愛玉
吉獅。吉事 吉拿棒
一點點mini可頌
怪獸鈴噹銅鑼燒 MonsterDorayaki
Yen的廚房la cocina de Yen
Kaju義式手作冰淇淋
冰冰蹦蹦
黑輪妹の三輪車
爅登煙醺 Modern Smoker B.B.Q
恩美刈包
美滿雞媽媽炸雞百貨
擼串串 / 燒烤專門
CHU CHU炒泡麵
饗食
R.E泰式奶茶
SINGHOMEI 咖椰球
旦旦鳥蛋
布魯托熱狗堡
泊塢 屋台酒食
家庭號傳統甜品
▌ 三輪車攤
小日秀秀
川田 手切冰淇淋-貳店
焼き焼きYAKI
熊老闆地瓜球
FULL SANDWICH
頑固油飯
WEBBERGER
小俠愛吃沙威瑪
貳春Smoothie
SNOW 雪諾義式冰淇淋
敝姓蔡。可麗餅
喵屋，爌肉星球
炸鷄合作社
逐夢__烤餅
印度脆球-帕尼布尼
魷嫩有蝦
傲蕉香蕉煎餅
日腸小室
鄰座熱狗堡
嫩比金豬
▌ 美食餐車
Taugamma頭家嬤煙燻BBQ
Mr. Cowboy 牛仔先生
What’s up 熱狗堡
Machala馬查拉漢堡
CAMPO蔬食古巴三明治
LA la Taco 啦啦塔可餐車
糸屯貝果_me too bage
鯊到蚵仔煎
海龜哺哺
Jimny Coffee 居米珈琲
▌帳篷攤位
HOT BOX BARBECUE
吉米樂狗
溫度漢堡 We-Do Burger
臺米菜飯TAIMIRICE
邱記碳烤
iff coffee 若且唯若
春日糖餅
butterkaka 美式肉桂捲
新村站著吃烤肉
五桐號
IKEA
搖滾雞炸雞專賣店
倉。挽肉君
天天來冷飲DGCD
Akau Coffee 猻物咖啡
MÚO
沙嗲佬
迪記法式豬舌飯
一人一伴 ともだち
明宏拔絲地瓜
旁聽席
海王餃煎製
微醺花園X海味
好初早餐
巴歌浪小聚所
BELIEF比立福牛排
巷宮刈包 SIANG GONG
▌風格桌攤（文創手作、輕食）
古古家
UNION MAD
浪東西
桑古SOMEGOOD
CatMeat 貓肉商店
復。Furugi
Ina’s life
一些設計
Oytaitai歐陽太太的衣櫃
Oversize vintage
REGETHER
Idle Masses 閒眾
DreamChaser Studio
本物古著
A.U.C.B.
酒叩桃子Jocomomo
molleofficial
DARKNITE
極樂鳥
Boogie Rooster
HIGA_shop
D.crazy__
SUZU_house
老耄商行
公主毛病
湯川馬尺
BetterDays studio
美好排泄選品店
我是森森
叢 Converge
ED.hatter
Relaxedship
iNAKATA
偷偷喊我 手作裁縫室
世界漂亮在台協會
NO MORE 無模設計
STAYHOME
Lova accessory
Morá 輕奢飾品
made by Hi.An
小島日和
98分飾品
Her earrings 她的耳環
PANACEA
南美黑叔叔
Raw Market肉麻吉
cheng cheng
mich.illust
沒有文青｜手寫設計
CERES Parfums
四代目サングラ
Mutare蛻變｜水晶手作療癒品牌
無尾香蕉動物學校
天台三坪大 Penthouse3m2
花ㄔ了女孩·ICING手作美學
打勾勾人寵慢活館
靈魂交易所 Soul
INESS一寧香氛
週日公園唱片行 Sunday Park Records
Alas飛翔羽翼樂器行 X 拾柒設計工作室
地獄書道 kaishodo calligraphy
Tiny Tot 像個小孩
浪漫曠野
Hi你好創意設計
海心療心室
裴喜兒
員人TATTOO
群刺青
鹹鹹美代子
叁拾而立
Kimóo 平衡宇宙
Y ◡ ing R.
豆林午茶時光