先別更新iOS 17.4.1！iPhone「3機型」電池續航力衰退　實測曝光

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蘋果公司在3月22日釋出iOS 17.4.1作業系統更新，更新大小為406MB，在公告內容包含修正多項安全性漏洞與系統錯誤，因此建議所有使用者進行更新，確保安全性在最高層級。
而YouTube頻道《iAppleBytes》也進行了各種機型更新成iOS 17.4.1作業系統的續航電力實測，結果發現跟iOS 17.4版本相比，有許多機型都出現續航衰退的情況。
iOS 17.4.1續航電力變化一次看
iPhone SE（2020年版）：3小時33分（增加14分鐘）
iPhone XR：5小時11分（縮減27分鐘）
iPhone 11：4小時58分（縮減28分鐘）
iPhone 12：5小時50分（縮減9分鐘）
iPhone 13：6小時40分（增加52分鐘）
iPhone 15：10小時22分（縮減25分鐘）
從上述實測結果中發現，iPhone XR、iPhone 11與iPhone 15在更新成iOS 17.4.1後，電力續航幾乎都銳減將近半小時，影響相當明顯。雖然本次更新攸關安全性，但對於用戶最直觀有感的續航力卻產生大影響，因此建議尚未更新的民眾，可以再等待一段時間，等蘋果公司將續航影響解決後再行更新。