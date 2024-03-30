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先別更新iOS 17.4.1！iPhone「3機型」電池續航力衰退　實測曝光

▲蘋果公司近期釋出最新iOS 17.4.1版本，修正許多安全性漏洞與系統錯誤，不過電池續航力卻受到影響。（圖／取自YouTube＠iApplebytes）
▲蘋果公司近期釋出最新iOS 17.4.1版本，修正許多安全性漏洞與系統錯誤，不過電池續航力卻受到影響。（圖／取自YouTube＠iApplebytes）

記者潘毅／綜合報導

蘋果公司近期釋出最新iOS 17.4.1版本，修正許多安全性漏洞與系統錯誤，不過續航力卻受到影響！外國科技YouTuber進行使用者最有感的電池續航實測，結果發現「3種機型」續航力衰退近半小時。

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蘋果公司在3月22日釋出iOS 17.4.1作業系統更新，更新大小為406MB，在公告內容包含修正多項安全性漏洞與系統錯誤，因此建議所有使用者進行更新，確保安全性在最高層級。

▲外媒報導指出，蘋果公司正和谷歌進行商談，讓谷歌開發的人工智慧模型Gemini導入iPhone，支援部分的AI功能。(圖：unsplash)
▲iOS 17.4.1作業系統的續航電力實測，結果發現跟iOS 17.4版本相比，有許多機型都出現續航衰退的情況。(圖／unsplash)
而YouTube頻道《iAppleBytes》也進行了各種機型更新成iOS 17.4.1作業系統的續航電力實測，結果發現跟iOS 17.4版本相比，有許多機型都出現續航衰退的情況。

▲蘋果公司在3月22日，釋出iOS 17.4.1作業系統更新。（圖／NOWnews資料照）
▲蘋果公司在3月22日，釋出iOS 17.4.1作業系統更新。（圖／NOWnews資料照）
iOS 17.4.1續航電力變化一次看

iPhone SE（2020年版）：3小時33分（增加14分鐘）

iPhone XR：5小時11分（縮減27分鐘）

iPhone 11：4小時58分（縮減28分鐘）

iPhone 12：5小時50分（縮減9分鐘）

iPhone 13：6小時40分（增加52分鐘）

iPhone 15：10小時22分（縮減25分鐘）

從上述實測結果中發現，iPhone XR、iPhone 11與iPhone 15在更新成iOS 17.4.1後，電力續航幾乎都銳減將近半小時，影響相當明顯。雖然本次更新攸關安全性，但對於用戶最直觀有感的續航力卻產生大影響，因此建議尚未更新的民眾，可以再等待一段時間，等蘋果公司將續航影響解決後再行更新。

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