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展現高雄港的熱情！璽寶奧德薩號郵輪首航高雄港

▲璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心。(圖／高雄港務分公司提供)
▲璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心。(圖／高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪於今(30)日首航高雄港，泊靠高雄港旅運中心，受到高雄港務分公司與高雄市政府海洋局以迎賓活動熱烈歡迎，展現在地文化魅力。

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▲璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港。(圖／高雄港務分公司提供)
▲璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港。(圖／高雄港務分公司提供)
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪於今(30)日首航高雄港，是今年高雄港服務的第2艘首航郵輪，隨著璽寶奧德薩號郵輪駛進高雄港，由拖船以噴水歡迎儀式揭開序幕，充分展現高雄港的熱情。

王錦榮說，璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪於2009年由義大利船廠建造，總噸數3.2萬噸、船長200公尺、船寬26公尺、載客數450人，定位高端奢華市場的小型郵輪，船員與旅客比近1:1，提供旅客最尊榮服務，全船均為海景套房，可欣賞碧海藍天的景色，並提供旅客品酒、歌劇表演、健身房及米其林料理，並與醫療權威合作SPA水療等服務，帶給旅客無與倫比的奢華享受。

王錦榮指出，璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港，搭載400多位以歐美籍為主的旅客到訪，航程由香港出發至台灣、日本、中國、韓國、美國及加拿大等地，為期44天長途旅程，屬於慢活悠閒度假行程，於海上自在覽盡世界各地美景。

璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪此次在台灣靠泊3個港口，行經高雄、澎湖及基隆，讓郵輪旅客充分體驗台灣傳統在地文化、美食和風景，可望為台灣旅遊挹注觀光商機。

▲璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港，高雄港務分公司致贈首航紀念牌給璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪船長Krasimir Radev(左)。(圖／高雄港務分公司提供)
▲璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港，高雄港務分公司致贈首航紀念牌給璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪船長Krasimir Radev(左)。(圖／高雄港務分公司提供)
璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪首航高雄港，高雄港務分公司致贈首航紀念牌給璽寶奧德薩號(Seabourn Odyssey)郵輪船長Krasimir Radev，期待未來該品牌船隊能持續造訪高雄港。

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