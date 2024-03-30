4月財運出爐！「4生肖」荷包滿滿賺到吐　第一名福星相助旺爆

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屬馬之人這個月最好的就是財運了，一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。但4月將迎來家庭運勢提升，家庭事務煩惱會一掃而空，同時還能接受到四方財水，因此能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升。
屬馬之人4月雖能揭開全新活絡的財庫，但要注意別因工作太忙就忽略了健康。
🟡TOP 3：屬猴
屬猴這個月受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運，開創一個紅盤，加上偏財運同時也頗旺，正偏財皆有盈利。
4月開始業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。
🟡TOP 2：屬狗
屬狗個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，4月份儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上先前累積的努力，這個月財運依舊在水準之上，荷包有望累積豐厚的財富。
🟡TOP 1：屬龍
屬龍充滿拚勁與衝勁，在4月商務業務方面以及工作上的表現，可說是相當出色。且身邊還有福星出手幫忙，可能朋友或上司，工作進展有機會順利不少。
另外自身積極的行動力也會增加不少業績，屬龍之人正財運在這個月確實出色，但要特別注意情緒問題，小心因此影響到財運發展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。