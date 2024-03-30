14位球迷苦等29年終於有回報！中職開幕戰辦「巨蛋尋巢」感謝儀式
中職開幕戰「龍猿大戰」在今（30）日開打，也將是聯盟首次的正式賽事進入台北大巨蛋舉辦。1995年中職舉辦的「巨蛋尋巢」摸彩活動，也終於能夠完成承諾，開幕戰賽前也特別邀請換證的14位球迷來到開幕戰現場進行感謝儀式，由蔡其昌會長致贈紀念禮盒，感謝球迷的長期支持。
記者林之越/台北報導
中華職棒曾在1995年舉辦「巨蛋尋巢」摸彩活動，當年的其中一個獎項為「巨蛋第一年貴賓證」，共抽出100位幸運的球迷朋友獲獎，臺北大巨蛋落成，讓許多資深球迷拿出當年的貴賓證詢問是否算數，蔡會長也回應球迷：「當然算數！」
為感謝資深球迷29年的等待，開幕戰賽前舉行簡單的感謝儀式，蔡會長除頒發大巨蛋貴賓證，也特別準備紀念禮盒送給來到現場的14位球迷，禮盒內容包含2024開幕戰比賽用球、臺北大巨蛋首場例行賽事觀戰紀念證書、2024 CPBL TV一年期序號、2024開幕戰賽事帽、臺北大巨蛋紀念紅土、2024開幕戰賽事T恤、職業棒球雜誌505期。
巨蛋尋巢貴賓證目前仍開放球迷至聯盟兌換，只要帶著當年的活動中獎「正本」，到聯盟核對身分證確認名字後，即可兌換中職35年大巨蛋賽事貴賓證，證件採實名制，僅供本人使用，不得轉讓，入場前會由工作人員核對證件即可進入球場。
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