中職35年開幕戰今晚開打！完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

中職開幕戰徐若熙5局5K封鎖暴力猿打線　五局結束味全3：0樂天

▲中職開幕戰在大巨蛋開打，味全龍本土王牌徐若熙5局無失分飆出5次三振。（圖／記者陳明中攝）
▲中職開幕戰在大巨蛋開打，味全龍本土王牌徐若熙5局無失分飆出5次三振。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/台北報導

中職35年開幕戰於今（30）日下午5點在台北大巨蛋開打，味全龍推派本土王牌徐若熙主投5局無失分，投出5次三振，首局郭天信大秀「雷射肩」美技守備，長傳本壘助殺梁家榮，阻止樂天桃猿先馳得點，而味全龍在二局下靠著郭嚴文二壘安打帶動攻勢，蔣少宏適時安打帶有1分打點，接著五局下趁著樂天桃猿守備失誤，威能帝暴投自亂陣腳，目前五局結束，味全龍3：0領先樂天桃猿。

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首局上，陳晨威成為中職在大巨蛋歷史第一位上場的打者，擊出游擊滾地球出局，接著徐若熙繼續催球速，用150公里速球三振林立。兩出局後，梁家榮掃出一壘邊線二壘安打，接著廖健富擊出中間方向穿越安打，龍隊郭天信接球後長傳本壘助殺，蔣少宏接球觸殺梁家榮，結束樂天桃猿攻勢，目前一局打完雙方依舊是0：0平手。

味全新同學郭嚴文在二局下首打席，全場報以如雷的掌聲，並齊聲吶喊「齁黑齁黑，超級喜歡郭嚴文」，場面相當震撼，郭嚴文也用球棒回應球迷，擊出左外野方向二壘安打，並靠隊友推進上三壘，隨後蔣少宏擊出右外野安打，帶有1分打點，幫助味全龍1：0領先樂天桃猿，全場龍迷陷入瘋狂。

五局下味全龍攻勢再起，張政禹四壞球上壘後，張祐銘擊出安打，張政禹攻佔三壘， 吉力吉撈．鞏冠敲出右外野飛球，桃猿邱丹發生漏球失誤，張政禹回本壘得分，接著二、三壘有人、兩出局情況下，威能帝丟出暴投，免費再送味全一分，讓龍隊擴大至3：0領先。

味全龍先發徐若熙今日主投5局丟了73球，其中44顆好球，被擊出2支安打無失分，投出5次三振和2次保送；樂天桃猿先發洋投威能帝5局投完，被擊出5支安打失掉3分、責失2分，送出3次三振，但也出現2次保送，還有1次暴投。

⚾味全龍先發打序：
第一棒：張佑銘（左外野）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：李凱威（二壘）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：郭嚴文（一壘）
第六棒：郭天信（中外野）
第七棒：蔣少宏（捕手）
第八棒：陳品捷（右外野）
第九棒：張政禹（游擊）
先發投手：徐若熙

⚾樂天桃猿先發打序：
第一棒：陳晨威（中外野）
第二棒：林立（二壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：朱育賢（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：邱丹（右外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：林耀煌（左外野）
先發投手：威能帝

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