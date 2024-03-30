PCS季後賽／PSG3:0輾壓CFO！韓援Gori慘遭Maple打出中路GAP
LOL《英雄聯盟》PCS春季季後賽進入第三階段，今（30）日勝部決賽上演電狼幫的對決，由Karsa、蛇蛇所處的宇宙戰艦CFO對決Maple、Betty坐鎮的PSG，不料賽事結果跌破眾人眼鏡，由PSG3:0輾壓CFO，CFO的韓援Gori慘遭Maple打出中路差距，引發玩家熱議。
記者潘毅／綜合報導
今（30）日PCS勝部決賽被外界視為提前的冠亞軍賽，再加上兩隊的選手有著滿滿的閃電狼情懷，因此賽前就話題滿滿。第一場賽事CFO率先出招，讓中路韓援選手拿出犽宿，沒想到打出0/5/2的慘烈戰績，隊伍也在25分鐘多被推平主堡。
接著第二場賽事開始，CFO再度變陣，由Karsa拿出強勢的打野趙信，打算掌握前期節奏，沒想到6分鐘35秒在小龍區的一波碰撞，PSG竟打出3換0的團戰，讓Maple的阿卡利拿到兩次擊殺，瞬間將局勢打穿。而這波團戰帶來的效益，也延續到了整場遊戲，讓PSG一連拿完4條龍，取得龍魂。
雖然CFO曾在團戰試圖力挽狂瀾，韓援Gori也打回4/4/0的KDA，但其他隊友經濟卻相當慘烈，最終無力反撲，CFO又在32分鐘33秒被推平主堡
已經沒有退路的CFO進入第三場比賽時，這次換打野Karsa拿出「酒桶」古拉格斯，嘗試炸出破口，這場比賽雙方打得有來有回，CFO還在21分鐘時打贏團戰並速吃巴龍，沒想到後續幾波團戰失利後，讓PSG小龍全拿獲取龍魂，風向也逐漸倒向PSG，最終在30分49秒時，CFO主堡再度被推平，PSG就以3:0輾壓之姿，進軍下周的總冠軍賽。
由於賽前玩家皆認為，PSG與CFO的比賽會是勢均力敵的精采對決，沒想到CFO卻以3:0慘敗迅速下班，讓許多觀眾感到錯愕。