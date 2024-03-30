中職開幕戰28,618人擠進大巨蛋！味全、樂天創下歷史最多觀眾紀錄
中職開幕戰「龍猿大戰」今（30）日在台北大巨蛋開打，根據先前味全龍球團透露，售票數量已經超過2萬5,000人，最多則會達到3萬人，最後實際吸引了28,618名觀眾進場觀賞球賽。一舉超越開幕戰的歷史最多觀眾數，同時，也是中職歷史上最多觀眾數的正式比賽。
記者林之越/台北報導
回顧中職歷史，此前開幕戰最高人數紀錄，是2016年的猿象戰，當時在桃園棒球場擠入19,393人。不過早在今日確定總人數前，味全龍球團就已透露，總販售票數超過2萬5,000張，寫下新紀錄已是勢在必行。
重要的是，本次開幕戰人數來到28,618人，已創下中職全場最多球迷的紀錄。先前紀錄是由兄弟和義大犀牛在澄清湖球場在2013年所保持，當時共有20,052名觀眾，是美國名將曼尼來台出賽的首戰。
不過目前，台灣棒球史上最多觀眾數紀錄，仍是3月初舉辦的讀賣巨人90週年交流賽所創下，首日巨人對上中信兄弟之戰票房已達到滿員的3萬7,890人，再加上隔日樂天桃猿接力對戰巨人的比賽，兩場賽事一共湧入6萬8780名觀眾，是台灣棒球史上最多、次多的觀眾數紀錄。
值得一提的是，本月16日中職舉辦了首場大巨蛋熱身賽，當時也吸引19,898人進場觀賞球賽，大幅超越了過去熱身賽寫下的7,068位觀眾紀錄。另外，2日，在斗六球場舉辦的中信兄弟、台鋼雄鷹熱身賽，共湧入7315位觀眾，寫下中職非大巨蛋場次的公辦熱身賽最多觀眾人數紀錄。
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